Бывший акционер обанкротившегося банка Snoras Антонов доставлен в Литву

Редакция PRESS 25 мая, 2026 13:07

После того, как Верховный суд Франции разрешил экстрадицию осужденного в Литве Владимира Антонова, бывший акционер обанкротившегося банка Snoras уже доставлен в Литву, подтвердила в понедельник Генеральная прокуратура. 

По ее данным, Антонов был передан Литве 22 мая – его доставили самолетом в минувшую пятницу около 22:00 и передали сотрудникам конвоя, которые доставили его в Вильнюсский изолятор.

Агентство BNS ранее сообщало, что Антонов должен быть доставлен не позднее 28 мая.

Как ранее сообщило агентству BNS Бюро криминальной полиции Литвы, осуществляющее конвоирование Антонова, он должен быть доставлен из Франции в течение 10–15 дней после окончательного решения суда о его экстрадиции – такое решение было принято 13 мая.

Как писало агентство BNS, на основании выданного Генпрокуратурой Литвы европейского ордера на арест скрывавшийся во Франции под другим именем Антонов был задержан в декабре прошлого года на западе Франции, а 13 мая Кассационный суд Франции отказался принять его жалобу и окончательно разрешил экстрадицию в Литву.

Как сообщало агентство BNS, суд города Ренн 3 апреля по запросу Генпрокуратуры принял решение о передаче В. Антонова Литве, однако 7 апреля он обжаловал это решение в Кассационном суде, который 13 мая отклонил жалобу.  

Антонов и другой бывший акционер Snoras Раймондас Баранаускас, который, предположительно, скрывается в России, осуждены в Литве к лишению свободы за восемь умышленных преступлений. Антонов также признан главным организатором преступлений.

Вильнюсский окружной суд также обязал обоих обвиняемых возместить ущерб в размере 375,18 млн евро и конфисковать их имущество, приобретенное преступным путем, на сумму 105 млн евро. В отношении их обоих выданы европейские ордера на арест.

Апелляционный суд Литвы начнет рассмотрение их уголовного дела 29 июня; прокуроры надеются, что к тому времени Антонов уже будет доставлен в Литву и сможет лично присутствовать на судебных заседаниях.

Сообщалось, что Антонов и Баранаускас присвоили имущество на сумму 509,18 млн евро, причинили ущерб банку Snoras и его кредиторам на 466,67 млн евро, а также растратили еще 14,5 млн евро.

Банк Snoras был национализирован, а его деятельность приостановлена в конце 2011 года. Его ликвидация продлена до конца следующего года.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

