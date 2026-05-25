Самолет министра обороны Великобритании «заглушили» над Балтийским морем

© LETA 25 мая, 2026 15:43

Мир 0 комментариев

На прошлой неделе над Балтийским морем были созданы помехи самолету, на борту которого находился министр обороны Великобритании. В причастности к инциденту подозревают Россию, сообщили британские СМИ, в том числе The Times, BBC и The Guardian.

По данным изданий, министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг возвращался из Эстонии в Великобританию, когда были заглушены сигналы реактивного самолета. В Эстонии Хили встречался с британскими солдатами, принимавшими участие в военных учениях НАТО вблизи российской границы.

Из-за помех GPS-сигнал самолета не работал в течение трехчасового полета. Министр и другие пассажиры также не могли подключиться к интернету с телефонов и компьютеров. Однако пилоты переключились на другую навигационную систему и благополучно доставили самолет в Соединенное Королевство.

До сих пор неясно, был ли целью атаки лично министр. По сообщениям СМИ, полет отслеживался на сайтах по мониторингу авиарейсов.

