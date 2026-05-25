Кошки и собаки однажды смогут «заговорить» с людьми? Учёные уже работают над этим

Редакция PRESS 25 мая, 2026 15:54

Животные 0 комментариев

Каждый, кто жил с кошкой или собакой, хотя бы раз хотел получить переводчик. Не просто “мяу” или “гав”, а нормальное человеческое сообщение: “миска пуста”, “мне скучно”, “убери это странное существо с дивана” или “я не виноват, оно само упало”.

Пока такого устройства нет. Но, как пишет Science News, развитие искусственного интеллекта, вычислительных методов и технологий записи звуков уже делает идею общения с животными менее фантастической, чем раньше. Речь не о том, что кот завтра начнёт обсуждать новости. Скорее, учёные всё лучше учатся распознавать закономерности в звуках, движениях и поведении животных.

В кино такие устройства давно существуют. В мультфильме Up собака носит ошейник, который переводит её мысли на человеческий язык. В реальности всё сложнее: животные не просто “говорят на своём языке”, который можно заменить русскими или английскими словами. Их сигналы зависят от вида, ситуации, тела, среды и того, что вообще важно для конкретного животного.

Некоторые животные действительно способны имитировать человеческую речь. Самый очевидный пример — попугаи. Но, по словам нейробиолога Майкла Лонга из Нью-Йоркского университета, способности, необходимые для настоящего сложного вокального обучения, встречаются менее чем у 1% позвоночных. То есть большинство животных не смогут просто “заговорить по-человечески”, даже если очень захотят люди.

Зато это не значит, что животным нечего сказать. Дельфины, киты, птицы, мыши, кошки, собаки и многие другие виды обмениваются сигналами — звуками, позами, движениями, ритмами, цветом, запахами. Просто человек часто слышит в этом “шум”, а не систему.

ИИ может помочь именно здесь. Он умеет искать повторяющиеся паттерны в огромных массивах данных: записях звуков, видео поведения, движениях животных и реакции на разные ситуации. Например, некоммерческий Earth Species Project прямо ставит перед собой задачу использовать ИИ для расшифровки коммуникации животных и лучшего понимания других видов.

Уже есть осторожные успехи. В 2023 году исследователи использовали расшифрованный “приветственный” сигнал горбатого кита и провели короткий обмен звуками с китом у берегов Аляски. Это не был разговор о смысле жизни и рецептах криля, но это был реальный эксперимент по межвидовому обмену сигналами. Позже другая группа учёных показала, что песня китов имеет некоторые статистические свойства, похожие на человеческие языки.

Есть и совсем необычные исследования. Нейробиолог Эрих Джарвис из Университета Рокфеллера и его коллеги изучают гены, связанные с вокальным обучением. В одном эксперименте мыши с человеческой версией белка NOVA1 издавали более сложные звуки. Но это не “говорящие мыши”, а шаг к пониманию того, какие биологические механизмы делают сложную голосовую коммуникацию возможной.

С домашними животными история может оказаться проще и одновременно сложнее. Кошка у пустой миски уже довольно ясно сообщает человеку, что система питания в доме дала сбой. Собака у двери тоже обычно не пишет диссертацию. Многие сигналы питомцев люди и так понимают по опыту: интонация, поза, взгляд, хвост, уши, повторяющееся поведение.

Поэтому будущий “переводчик с кошачьего” вряд ли будет читать тайные философские мысли кота. Скорее, он сможет точнее определять состояние животного: тревогу, боль, желание играть, стресс, интерес, просьбу о еде или попытку привлечь внимание.

И это уже было бы немало. Такой инструмент мог бы помочь владельцам домашних животных, ветеринарам, зоопаркам и специалистам по охране дикой природы. Главное — не забывать, что переводчик не должен превращать животное в игрушечную версию человека. Кот не обязан говорить как сосед по лестничной клетке, а собака — как персонаж мультфильма.

Самая интересная перспектива здесь даже не в том, что животные однажды “заговорят по-нашему”. А в том, что люди, возможно, впервые научатся слушать их чуть менее по-человечески.

И если когда-нибудь кошачий переводчик всё же появится, есть подозрение, что первая фраза многих котов будет не “я люблю тебя”, а что-нибудь гораздо практичнее: “миска видна”.

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

