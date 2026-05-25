Кошки и собаки однажды смогут «заговорить» с людьми? Учёные уже работают над этим

Пока такого устройства нет. Но, как пишет Science News, развитие искусственного интеллекта, вычислительных методов и технологий записи звуков уже делает идею общения с животными менее фантастической, чем раньше. Речь не о том, что кот завтра начнёт обсуждать новости. Скорее, учёные всё лучше учатся распознавать закономерности в звуках, движениях и поведении животных.

В кино такие устройства давно существуют. В мультфильме Up собака носит ошейник, который переводит её мысли на человеческий язык. В реальности всё сложнее: животные не просто “говорят на своём языке”, который можно заменить русскими или английскими словами. Их сигналы зависят от вида, ситуации, тела, среды и того, что вообще важно для конкретного животного.

Некоторые животные действительно способны имитировать человеческую речь. Самый очевидный пример — попугаи. Но, по словам нейробиолога Майкла Лонга из Нью-Йоркского университета, способности, необходимые для настоящего сложного вокального обучения, встречаются менее чем у 1% позвоночных. То есть большинство животных не смогут просто “заговорить по-человечески”, даже если очень захотят люди.

Зато это не значит, что животным нечего сказать. Дельфины, киты, птицы, мыши, кошки, собаки и многие другие виды обмениваются сигналами — звуками, позами, движениями, ритмами, цветом, запахами. Просто человек часто слышит в этом “шум”, а не систему.

ИИ может помочь именно здесь. Он умеет искать повторяющиеся паттерны в огромных массивах данных: записях звуков, видео поведения, движениях животных и реакции на разные ситуации. Например, некоммерческий Earth Species Project прямо ставит перед собой задачу использовать ИИ для расшифровки коммуникации животных и лучшего понимания других видов.

Уже есть осторожные успехи. В 2023 году исследователи использовали расшифрованный “приветственный” сигнал горбатого кита и провели короткий обмен звуками с китом у берегов Аляски. Это не был разговор о смысле жизни и рецептах криля, но это был реальный эксперимент по межвидовому обмену сигналами. Позже другая группа учёных показала, что песня китов имеет некоторые статистические свойства, похожие на человеческие языки.

Есть и совсем необычные исследования. Нейробиолог Эрих Джарвис из Университета Рокфеллера и его коллеги изучают гены, связанные с вокальным обучением. В одном эксперименте мыши с человеческой версией белка NOVA1 издавали более сложные звуки. Но это не “говорящие мыши”, а шаг к пониманию того, какие биологические механизмы делают сложную голосовую коммуникацию возможной.

С домашними животными история может оказаться проще и одновременно сложнее. Кошка у пустой миски уже довольно ясно сообщает человеку, что система питания в доме дала сбой. Собака у двери тоже обычно не пишет диссертацию. Многие сигналы питомцев люди и так понимают по опыту: интонация, поза, взгляд, хвост, уши, повторяющееся поведение.

Поэтому будущий “переводчик с кошачьего” вряд ли будет читать тайные философские мысли кота. Скорее, он сможет точнее определять состояние животного: тревогу, боль, желание играть, стресс, интерес, просьбу о еде или попытку привлечь внимание.

И это уже было бы немало. Такой инструмент мог бы помочь владельцам домашних животных, ветеринарам, зоопаркам и специалистам по охране дикой природы. Главное — не забывать, что переводчик не должен превращать животное в игрушечную версию человека. Кот не обязан говорить как сосед по лестничной клетке, а собака — как персонаж мультфильма.

Самая интересная перспектива здесь даже не в том, что животные однажды “заговорят по-нашему”. А в том, что люди, возможно, впервые научатся слушать их чуть менее по-человечески.

И если когда-нибудь кошачий переводчик всё же появится, есть подозрение, что первая фраза многих котов будет не “я люблю тебя”, а что-нибудь гораздо практичнее: “миска видна”.