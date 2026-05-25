Цена прогресса: Папа Римский призывает «разоружить» ИИ

Euronews 25 мая, 2026 16:46

Мир 0 комментариев

Папа Римский обнародовал энциклику Magnifica Humanitas, в которой рассуждает об ИИ и рисках для человечества, которые несут технологии. Труд Magnifica Humanitas, как сообщает Святой престол, приурочен к 135-летию публикации энциклики папы Льва XIII Rerum Novarum, в которой говорилось о социальных вопросах и труде.

200-страничный документ разделен на пять глав. В нем понтифик размышляет о роли ИИ и новых технологий в целом в жизни человечества, призывая уделять больше внимания этическим вопросам. Лев XIV исходит из постулата: технология не является "силой, враждебной человеку" или "злом", но она и не "нейтральна", так как "принимает облик тех, кто её создаёт, финансирует, регулирует и использует".

"В эпоху искусственного интеллекта, когда человеческое достоинство рискует быть заслонено новыми формами дегуманизации, мы обязаны оставаться глубоко человечными", - пишет понтифик. Он призывает "разоружить" ИИ, что не предполагает отмены технологического прогресса. "Разоружить не значит отвергнуть технологии, а значит не допустить, чтобы они господствовали над человечеством", - утверждает папа Римский.

Наблюдатели отмечают: Лев XIV явно проводит параллели между индустриализацией XIX века и разворачивающейся сейчас революцией в области ИИ. Понтифик убежден: технологии не должны быть сосредоточены в руках немногих, усугубляя разрыв между теми, кто включен в цифровую революцию, и теми, кто из неё исключен.

Один из ключевых пунктов документа касается использования искусственного интеллекта в военной сфере. Папа осуждает расширение индустрии вооружений, гонку ядерных вооружений и появление новых группировок, которые, по его словам, подпитывают конфликты ради выгоды и власти. На этом фоне звучит его жёсткий призыв против оружия на основе ИИ. "Нет такого алгоритма, который мог бы сделать войну морально приемлемой, - пишет понтифик, критикуя задействование технологий для того, чтобы сделать конфликты "более быстрыми и обезличенными", снижая моральный порог применения насилия.

В энциклике также рассматривается вопрос человеческий "стоимости" цифровой экономики – от нестабильной занятости людей, занятых обучением моделей ИИ, до добычи редкоземельных элементов, нужных в производстве микропроцессоров и электронных устройств. "В некоторых регионах мира подростки и дети работают в опасных условиях, занимаясь дроблением материалов, из которых извлекают редкоземельные элементы. Тела изранены, искалечены, изнурены, лишь бы поток вычислений не прекращался", - пишет понтифик.

Лев XIV не раз высказывался на тему ИИ. Ранее он распорядился создать комиссию, которая исследует последствия внедрения новинки для общества, а также посоветовал католическим священникам не пользоваться ИИ при подготовке проповедей.

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

