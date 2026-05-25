Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Вы не понимаете, это другое: скандал с покупкой рельсов для Rail Baltica (1)

© LETA 25 мая, 2026 20:26

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Совместное предприятие стран Балтии AS “RB Rail” отвергло прозвучавшие в программе “Nekā personīga” утверждения о том, что рельсы для проекта “Rail Baltica” закупаются значительно дороже рыночной цены. В компании подчеркнули, что сравнивать централизованный семилетний контракт с небольшими разовыми закупками Latvijas dzelzceļš (LDz) некорректно.

В сюжете программы говорилось, что LDz недавно получил предложения на закупку термоупрочнённых рельсов примерно на 300 евро за тонну дешевле, чем в тендере “RB Rail”. Однако в совместном предприятии пояснили, что речь идёт о принципиально разных механизмах закупок. Консолидированный договор рассчитан на семь лет, охватывает объёмы в десятки раз больше и включает гарантии цены, поставок и качества на весь период.

В “RB Rail” отметили, что цель централизованной закупки — обеспечить стабильную цену и поставки материалов для строительства “Rail Baltica” во всех трёх странах Балтии. При этом каждая страна самостоятельно решает, когда и в каком объёме использовать договор. Латвия уже подписала соглашение, Эстония выразила готовность присоединиться, а Литва решила закупать рельсы отдельно.

Компания также указала на различия в технических требованиях. Для “Rail Baltica” предусмотрены более длинные рельсы, что сокращает количество сварных швов и повышает безопасность скоростной линии, где поезда смогут развивать скорость до 249 км/ч. Контракт также предусматривает более длительные гарантии и повышенную ответственность поставщика.

В “RB Rail” подчеркнули, что за последние годы мировые цены на сталь колебались более чем на 50%, поэтому долгосрочный договор с заранее определённым механизмом ценообразования позволяет снизить риски и обеспечить предсказуемость расходов.

Ранее программа “Nekā personīga” сообщила, что Латвия заключила договор с французской компанией “Liberty Rail Hayange” (“Saarstahl Rail”) на поставку рельсов на сумму 105,636 млн евро без НДС. При этом в сюжете отмечалось, что сами рельсы понадобятся не раньше 2028 года и до этого момента от контракта ещё можно отказаться.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
Важно

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Важно

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Важно

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (1)

Важно 20:59

Важно 1 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать
Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (1)

Важно 20:49

Важно 1 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Читать

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (1)

Важно 20:46

Важно 1 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Читать

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (1)

Важно 20:35

Важно 1 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Читать

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (1)

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 1 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Читать

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (1)

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 1 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Читать

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (1)

Важно 20:28

Важно 1 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Читать