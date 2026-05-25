В сюжете программы говорилось, что LDz недавно получил предложения на закупку термоупрочнённых рельсов примерно на 300 евро за тонну дешевле, чем в тендере “RB Rail”. Однако в совместном предприятии пояснили, что речь идёт о принципиально разных механизмах закупок. Консолидированный договор рассчитан на семь лет, охватывает объёмы в десятки раз больше и включает гарантии цены, поставок и качества на весь период.

В “RB Rail” отметили, что цель централизованной закупки — обеспечить стабильную цену и поставки материалов для строительства “Rail Baltica” во всех трёх странах Балтии. При этом каждая страна самостоятельно решает, когда и в каком объёме использовать договор. Латвия уже подписала соглашение, Эстония выразила готовность присоединиться, а Литва решила закупать рельсы отдельно.

Компания также указала на различия в технических требованиях. Для “Rail Baltica” предусмотрены более длинные рельсы, что сокращает количество сварных швов и повышает безопасность скоростной линии, где поезда смогут развивать скорость до 249 км/ч. Контракт также предусматривает более длительные гарантии и повышенную ответственность поставщика.

В “RB Rail” подчеркнули, что за последние годы мировые цены на сталь колебались более чем на 50%, поэтому долгосрочный договор с заранее определённым механизмом ценообразования позволяет снизить риски и обеспечить предсказуемость расходов.

Ранее программа “Nekā personīga” сообщила, что Латвия заключила договор с французской компанией “Liberty Rail Hayange” (“Saarstahl Rail”) на поставку рельсов на сумму 105,636 млн евро без НДС. При этом в сюжете отмечалось, что сами рельсы понадобятся не раньше 2028 года и до этого момента от контракта ещё можно отказаться.