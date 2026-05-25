«Уже противно до отвращения»: латвийцы устали от политических игр (1)

Редакция PRESS 25 мая, 2026 19:53

Социолог Арнис Кактиньш считает, что в латвийском обществе растут усталость и раздражение из-за происходящего в политике. По его мнению, постоянные скандалы, коалиционные конфликты и публичные разборки могут привести к тому, что часть людей просто перестанет участвовать в выборах.

В эфире программы “Kārtības rullis” на TV24 директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш заявил, что многие жители страны уже пресытились политическими «играми» и начинают воспринимать их с откровенным отторжением.

«Если вся эта “пьеса” продолжится — а очень возможно, что она будет продолжаться вплоть до самих выборов, — то что это будет означать для выборов? Возможно, многие просто не пойдут голосовать, потому что им все это уже станет противно до отвращения», — предупредил Кактиньш.

Он отметил, что результаты опросов SKDS показывают: население в первую очередь беспокоят совсем другие вопросы, а не внутриполитические интриги и отношения между партиями.

«Когда мы задаем классический вопрос — какие три проблемы в стране нужно решать в первую очередь, — люди, как правило, не говорят о том, какая коалиция лучше или хуже, какие между партиями отношения и все то, что сейчас активно раскручивается в политическом пространстве», — подчеркнул эксперт.

По мнению Кактиньша, подобная политическая повестка в основном интересует самих политиков и часть экспертной среды.

«Политикам это нравится. Это та среда, где они чувствуют себя как рыба в воде. Они могут проводить свои “красные линии”, обсуждать, с кем будут работать, а с кем — нет. И экспертное сообщество тоже в это втянулось», — заявил глава SKDS.

При этом, как считает социолог, для большинства жителей подобные политические спектакли выглядят утомительными и вызывают внутреннее неприятие.

«Есть определенная часть людей, которые следят за политикой как за сериалом — конечно, им интересно: кто с кем, что произошло, какие интриги. Но я думаю, что для большей части общества все это вызывает раздражение и внутреннее отторжение», — отметил он.

Кактиньш также предупредил, что постоянные конфликты и скандалы способны привести к снижению активности избирателей.

«В какой-то момент у людей просто наступает чувство отвращения. Они не идут на выборы. И это как раз то, к чему я хотел подвести», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что парламент все равно будет избран, однако его состав в таком случае определит уже значительно меньшая часть общества.

«Конечно, Сейм все равно изберут. Те, кто придут и проголосуют, и определят победителей и проигравших. Но очень трудно предсказать, чем все это в итоге закончится», — резюмировал Арнис Кактиньш.

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (1)

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (1)

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (1)

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (1)

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (1)

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (1)

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (1)

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

