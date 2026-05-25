В эфире программы “Kārtības rullis” на TV24 директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш заявил, что многие жители страны уже пресытились политическими «играми» и начинают воспринимать их с откровенным отторжением.

«Если вся эта “пьеса” продолжится — а очень возможно, что она будет продолжаться вплоть до самих выборов, — то что это будет означать для выборов? Возможно, многие просто не пойдут голосовать, потому что им все это уже станет противно до отвращения», — предупредил Кактиньш.

Он отметил, что результаты опросов SKDS показывают: население в первую очередь беспокоят совсем другие вопросы, а не внутриполитические интриги и отношения между партиями.

«Когда мы задаем классический вопрос — какие три проблемы в стране нужно решать в первую очередь, — люди, как правило, не говорят о том, какая коалиция лучше или хуже, какие между партиями отношения и все то, что сейчас активно раскручивается в политическом пространстве», — подчеркнул эксперт.

По мнению Кактиньша, подобная политическая повестка в основном интересует самих политиков и часть экспертной среды.

«Политикам это нравится. Это та среда, где они чувствуют себя как рыба в воде. Они могут проводить свои “красные линии”, обсуждать, с кем будут работать, а с кем — нет. И экспертное сообщество тоже в это втянулось», — заявил глава SKDS.

При этом, как считает социолог, для большинства жителей подобные политические спектакли выглядят утомительными и вызывают внутреннее неприятие.

«Есть определенная часть людей, которые следят за политикой как за сериалом — конечно, им интересно: кто с кем, что произошло, какие интриги. Но я думаю, что для большей части общества все это вызывает раздражение и внутреннее отторжение», — отметил он.

Кактиньш также предупредил, что постоянные конфликты и скандалы способны привести к снижению активности избирателей.

«В какой-то момент у людей просто наступает чувство отвращения. Они не идут на выборы. И это как раз то, к чему я хотел подвести», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что парламент все равно будет избран, однако его состав в таком случае определит уже значительно меньшая часть общества.

«Конечно, Сейм все равно изберут. Те, кто придут и проголосуют, и определят победителей и проигравших. Но очень трудно предсказать, чем все это в итоге закончится», — резюмировал Арнис Кактиньш.