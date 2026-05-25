Дроны могут долететь и до Риги: готовы ли больницы принимать раненных?

Редакция PRESS 25 мая, 2026 16:16

Новости Латвии 0 комментариев

 Министр здравоохранения правительства в отставке Хосам Абу Мери в эфире программы TV24 «Dienas personība» прокомментировал готовность латвийских больниц к различным кризисным ситуациям и возможным угрозам безопасности.

Абу Мери подчеркнул, что у каждой больницы есть собственные планы эвакуации и действий в чрезвычайных ситуациях, а также налажено регулярное сотрудничество с самоуправлениями и ответственными службами. «Каждая больница должна быть готова», — заявил он.

Министр отметил, что сейчас продолжается работа над реорганизацией сети больниц, уделяя особое внимание медицинским учреждениям в приграничных районах. При этом Абу Мери подчеркнул, что современные угрозы уже не ограничиваются только приграничьем. «Дроны могут залетать на 100 или 200 километров вглубь территории», — отметил он.

По словам министра, власти также следят за запасами медикаментов в больницах, а для медиков, сотрудников Службы неотложной медицинской помощи и других специалистов регулярно проводятся учения. Он напомнил, что важный опыт латвийские больницы получили и во время пандемии Covid-19.

Кроме того, Абу Мери добавил, что в Латвии всё больше внимания уделяется военной медицине, и в ряде вузов студенты уже осваивают соответствующие учебные программы.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

