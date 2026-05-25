Дроны могут долететь и до Риги: готовы ли больницы принимать раненных?

Абу Мери подчеркнул, что у каждой больницы есть собственные планы эвакуации и действий в чрезвычайных ситуациях, а также налажено регулярное сотрудничество с самоуправлениями и ответственными службами. «Каждая больница должна быть готова», — заявил он.

Министр отметил, что сейчас продолжается работа над реорганизацией сети больниц, уделяя особое внимание медицинским учреждениям в приграничных районах. При этом Абу Мери подчеркнул, что современные угрозы уже не ограничиваются только приграничьем. «Дроны могут залетать на 100 или 200 километров вглубь территории», — отметил он.

По словам министра, власти также следят за запасами медикаментов в больницах, а для медиков, сотрудников Службы неотложной медицинской помощи и других специалистов регулярно проводятся учения. Он напомнил, что важный опыт латвийские больницы получили и во время пандемии Covid-19.

Кроме того, Абу Мери добавил, что в Латвии всё больше внимания уделяется военной медицине, и в ряде вузов студенты уже осваивают соответствующие учебные программы.