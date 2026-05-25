«Люди годами ждут, а там квартиры пустые стоят!» Рижанка призвала власть к ответу (1)

Редакция PRESS 25 мая, 2026 17:18

Важно 1 комментариев

В программе TV24 “Ziņu TOP. Rīga runā” одна из зрительниц выразила возмущение ситуацией в Дрейлини, где, по ее словам, несколько муниципальных квартир годами пустуют, пока люди продолжают стоять в очереди на получение жилья от самоуправления.

Зрительница назвала конкретные адреса в Дрейлини, где отдельные квартиры, как она утверждает, не заселены уже три, четыре и даже пять лет. При этом жители продолжают ждать помощи самоуправления в решении жилищного вопроса.

Ситуацию в эфире прокомментировала директор Жилищного  департамента Рижской думы Даце Зиединя, признав, что подобные случаи действительно бывают. По ее словам, после выезда прежних жильцов квартиры нередко остаются в очень плохом техническом состоянии, из-за чего их невозможно сразу передать следующим очередникам.

Зиединя пояснила, что во многих случаях требуется серьезный ремонт или даже капитальная реконструкция, чтобы жилье стало пригодным для проживания.

Она также отметила, что самоуправление старается привлекать для таких работ финансирование из фондов Европейского союза. По словам главы департамента, упомянутые зрительницей квартиры, возможно, уже включены в списки на ремонт и в будущем могут быть восстановлены и переданы новым жильцам.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (1)

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (1)

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (1)

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (1)

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (1)

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (1)

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (1)

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

