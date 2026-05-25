Зрительница назвала конкретные адреса в Дрейлини, где отдельные квартиры, как она утверждает, не заселены уже три, четыре и даже пять лет. При этом жители продолжают ждать помощи самоуправления в решении жилищного вопроса.

Ситуацию в эфире прокомментировала директор Жилищного департамента Рижской думы Даце Зиединя, признав, что подобные случаи действительно бывают. По ее словам, после выезда прежних жильцов квартиры нередко остаются в очень плохом техническом состоянии, из-за чего их невозможно сразу передать следующим очередникам.

Зиединя пояснила, что во многих случаях требуется серьезный ремонт или даже капитальная реконструкция, чтобы жилье стало пригодным для проживания.

Она также отметила, что самоуправление старается привлекать для таких работ финансирование из фондов Европейского союза. По словам главы департамента, упомянутые зрительницей квартиры, возможно, уже включены в списки на ремонт и в будущем могут быть восстановлены и переданы новым жильцам.