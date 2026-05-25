По словам Кулбергса, в обществе отсутствует единое понимание того, что вообще подразумевается под зелеными технологиями, а политики зачастую сосредотачиваются на самих целях, а не на реальной выгоде для страны.

«Мы заблуждаемся в вопросах зеленых технологий», — заявил политик.

Он подчеркнул, что у каждой страны свои условия и ресурсы, поэтому подход к зеленой политике не может быть одинаковым для всех.

Кулбергс напомнил, что Латвия не располагает крупными запасами ископаемого топлива или такими гидроэнергетическими возможностями, как, например, Норвегия.

«Поэтому нам нужно думать, какую пользу это принесет Латвии», — подчеркнул он. По мнению политика, часть проектов сейчас продвигается потому, что это выгодно показывать Брюсселю или позволяет привлечь финансирование Евросоюза.

«Неужели самоцель — освоение европейских денег?» — риторически спросил Кулбергс.

В качестве примера он привел исследование uzņēmuma “Rīgas siltums” о синтетическом метане, на которое были потрачены десятки тысяч евро. В рамках проекта также организовывались поездки в Финляндию для изучения используемых там технологий. При этом Кулбергс усомнился, что подобные решения окажутся экономически выгодными в будущем.

«Будет ли это дешевле? Будет ли это эффективнее?» — задался вопросом политик.

По его мнению, главным приоритетом должны быть инновации и повышение конкурентоспособности страны.