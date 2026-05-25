LAT
Пн, 25. Мая
«Или цель — освоение денег?» Кулбергс раскритиковал «зеленую» политику Латвии (1)

Председатель подкомиссии Сейма по инновациям и развитию экосистемы Андрис Кулбергс в эфире программы TV24 “Tava vide” раскритиковал подход Латвии к зеленым технологиям, заявив, что у государства до сих пор нет четкого понимания того, каких целей оно хочет добиться с помощью «зеленой» политики.

По словам Кулбергса, в обществе отсутствует единое понимание того, что вообще подразумевается под зелеными технологиями, а политики зачастую сосредотачиваются на самих целях, а не на реальной выгоде для страны.

«Мы заблуждаемся в вопросах зеленых технологий», — заявил политик.

Он подчеркнул, что у каждой страны свои условия и ресурсы, поэтому подход к зеленой политике не может быть одинаковым для всех.

Кулбергс напомнил, что Латвия не располагает крупными запасами ископаемого топлива или такими гидроэнергетическими возможностями, как, например, Норвегия.

«Поэтому нам нужно думать, какую пользу это принесет Латвии», — подчеркнул он. По мнению политика, часть проектов сейчас продвигается потому, что это выгодно показывать Брюсселю или позволяет привлечь финансирование Евросоюза.

«Неужели самоцель — освоение европейских денег?» — риторически спросил Кулбергс.

В качестве примера он привел исследование uzņēmuma “Rīgas siltums” о синтетическом метане, на которое были потрачены десятки тысяч евро. В рамках проекта также организовывались поездки в Финляндию для изучения используемых там технологий. При этом Кулбергс усомнился, что подобные решения окажутся экономически выгодными в будущем.

«Будет ли это дешевле? Будет ли это эффективнее?» — задался вопросом политик.

По его мнению, главным приоритетом должны быть инновации и повышение конкурентоспособности страны.

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков (1)

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей (1)

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия (1)

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию (1)

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели (1)

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня? (1)

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации (1)

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

