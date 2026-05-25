ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

В последнем туре группы B сборная Норвегии обыграла Чехию со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Два из четырех голов забил Михаэль Брандсегг-Нюгард, еще по одной шайбе на счету Ховарда Сальстена и Мартина Роннильда, передает ERR Sport.

Это была вторая в истории победа хоккейной сборной Норвегии над Чехией или Чехословакией, причем с момента первой прошло 16 лет.

Норвегия поднялась на второе место в группе B вслед за Канадой и гарантировала себе выход в четвертьфинал впервые за 14 лет.

Чехия ранее уже обеспечила себе место в восьмерке сильнейших. Последний участник плей-офф от группы B определится во вторник, когда Швеция и Словакия проведут между собой решающий матч.

Тем временем действующие чемпионы США в группе A взяли верх над Венгрией со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2). Мэттью Ткачак, Райан Леонард и Джастин Фолк забросили по две шайбы, а Макс Плант внес вклад в победу одним голом.

В группе A турнирная ситуация несколько более запутанная. Выход в следующую стадию уже гарантировали Швейцария и Финляндия, а за оставшиеся две путевки в плей-офф ведут борьбу Австрия, Латвия, США и Германия.