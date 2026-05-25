ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Редакция PRESS 25 мая, 2026 20:35

Важно 0 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

В последнем туре группы B сборная Норвегии обыграла Чехию со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). Два из четырех голов забил Михаэль Брандсегг-Нюгард, еще по одной шайбе на счету Ховарда Сальстена и Мартина Роннильда, передает ERR Sport.

Это была вторая в истории победа хоккейной сборной Норвегии над Чехией или Чехословакией, причем с момента первой прошло 16 лет.

Норвегия поднялась на второе место в группе B вслед за Канадой и гарантировала себе выход в четвертьфинал впервые за 14 лет.

Чехия ранее уже обеспечила себе место в восьмерке сильнейших. Последний участник плей-офф от группы B определится во вторник, когда Швеция и Словакия проведут между собой решающий матч.

Тем временем действующие чемпионы США в группе A взяли верх над Венгрией со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2). Мэттью Ткачак, Райан Леонард и Джастин Фолк забросили по две шайбы, а Макс Плант внес вклад в победу одним голом.

В группе A турнирная ситуация несколько более запутанная. Выход в следующую стадию уже гарантировали Швейцария и Финляндия, а за оставшиеся две путевки в плей-офф ведут борьбу Австрия, Латвия, США и Германия.

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

