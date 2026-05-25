Кабмин будет таким: если завтра за них проголосуют

От представляемого Кулбергсом "Объединенного списка" на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции - Эдвард Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития может возглавить Эдгар Таварс, свидетельствует неофициальная информация.

Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение "Объединенного списка", хотя до сих пор ими руководили видные политики "Нового Единства".

В свою очередь, от "Нового Единства" в новом Кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника Национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис, выяснило агентство ЛЕТА.

Национальное объединение в новом правительстве возглавит министерства образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Науриса Пунтулиса, Яниса Домбраву и Яниса Витенбергса.

От Союза зеленых и крестьян (СЗК) посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миериня.

Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут во вторник, 26 мая, после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил кандидат в премьер-министры Кулбергс.

После отставки правительства Эвики Силинии ("Новое Единство") президент поручил формирование нового правительства политику "Объединенного списка" Кулбергсу, установив ограниченное время для политических консультаций. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства.