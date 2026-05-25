Кабмин будет таким: если завтра за них проголосуют

Редакция PRESS 25 мая, 2026 20:23

В формируемом политиком "Объединенного списка" Андрисом Кулбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

От представляемого Кулбергсом "Объединенного списка" на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции - Эдвард Смилтенс, а Министерство умного управления и регионального развития может возглавить Эдгар Таварс, свидетельствует неофициальная информация.

Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение "Объединенного списка", хотя до сих пор ими руководили видные политики "Нового Единства".

В свою очередь, от "Нового Единства" в новом Кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника Национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис, выяснило агентство ЛЕТА.

Национальное объединение в новом правительстве возглавит министерства образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индриксоне, Науриса Пунтулиса, Яниса Домбраву и Яниса Витенбергса.

От Союза зеленых и крестьян (СЗК) посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миериня.

Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут во вторник, 26 мая, после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил кандидат в премьер-министры Кулбергс.

После отставки правительства Эвики Силинии ("Новое Единство") президент поручил формирование нового правительства политику "Объединенного списка" Кулбергсу, установив ограниченное время для политических консультаций. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства.

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

