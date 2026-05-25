Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во время полетов возможен повышенный уровень шума.

Полеты на малых высотах - это специфические военно-тактические полеты военной авиации (самолетов и вертолетов). Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов.

Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу.

Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников.