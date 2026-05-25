Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Редакция PRESS 25 мая, 2026 18:18

Важно 0 комментариев

LETA

Новое правительство потенциально может кардинально изменить подход к миграции и интеграции — такое мнение высказала руководитель аналитического центра Providus Санда Лиепиня в эфире Latvijas Radio. По ее словам, это связано с тем, что Министерство внутренних дел перейдет под контроль Национального объединения. 

«Национальное объединение, и в частности Янис Домбрава, в последние недели выступали в Сейме с весьма радикальными предложениями [в сфере иммиграции]. Будем надеяться, что коалиция четырех партий эти темы обсудила и придет к разумным решениям», — подчеркнула Лиепиня.

В настоящее время в Сейме рассматривается законопроект об иммиграции. Лиепиня выразила надежду на то, что достигнута договоренность не реализовывать наиболее радикальные предложения Нацблока в ближайшие четыре месяца. В целом эксперт положительно оценила оперативное формирование правительства.

«Главное, что за короткое время удалось выйти на предложение по составу правительства. До четверга больших сюрпризов быть не должно. Скорее всего, это правительство будет утверждено. Это хороший результат в нынешних обстоятельствах», — сказала исследователь.

Лиепиня считает неудачным решением передачу Министерства земледелия Союзу «зеленых» и крестьян, бывший министр земледелия от которого Арманд Краузе является «лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело» в так называемом деле лесопромышленников.

«Партия поставила собственные интересы выше общественных. Необходимо больше открытости в отношении принимаемых решений», — заявила Лиепиня.

«В оставшееся время ждать чудес не стоит — нужно сосредоточиться на главном, прежде всего на вопросах безопасности и вовлеченности общества в эти темы», — сказал Бите.

Также важно, по его словам, заняться подготовкой бюджета и оптимизацией государственных расходов. В части экономического развития новое правительство за отведенный ему короткий срок сможет лишь «скорректировать курс или темп», считает Бите.

На вопрос о том, видит ли он риски для рынка труда в связи с предложениями Национального объединения по иммиграции, Бите ответил утвердительно, однако разграничил общую иммиграцию и привлечение временной рабочей силы.

«Риски, безусловно, есть — позиция Нацблока в этом отношении весьма жесткая, по крайней мере на словах. У нас до сих пор не было ни иммиграционной политики, ни четко сформулированной политики привлечения рабочей силы. Мы еще при прошлом правительстве очень настойчиво добивались договоренности о принципах, на основе которых можно привлекать работников», — рассказал Бите.

«Мы — за жесткую, но четко выработанную политику, при которой нужные нам работники смогут приехать, а затем вернутся домой».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Важно

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Важно

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия
Важно

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать
Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Читать

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Читать

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Читать

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 0 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Читать

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Читать

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Читать