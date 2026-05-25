«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

«Национальное объединение, и в частности Янис Домбрава, в последние недели выступали в Сейме с весьма радикальными предложениями [в сфере иммиграции]. Будем надеяться, что коалиция четырех партий эти темы обсудила и придет к разумным решениям», — подчеркнула Лиепиня.

В настоящее время в Сейме рассматривается законопроект об иммиграции. Лиепиня выразила надежду на то, что достигнута договоренность не реализовывать наиболее радикальные предложения Нацблока в ближайшие четыре месяца. В целом эксперт положительно оценила оперативное формирование правительства.

«Главное, что за короткое время удалось выйти на предложение по составу правительства. До четверга больших сюрпризов быть не должно. Скорее всего, это правительство будет утверждено. Это хороший результат в нынешних обстоятельствах», — сказала исследователь.

Лиепиня считает неудачным решением передачу Министерства земледелия Союзу «зеленых» и крестьян, бывший министр земледелия от которого Арманд Краузе является «лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело» в так называемом деле лесопромышленников.

«Партия поставила собственные интересы выше общественных. Необходимо больше открытости в отношении принимаемых решений», — заявила Лиепиня.

«В оставшееся время ждать чудес не стоит — нужно сосредоточиться на главном, прежде всего на вопросах безопасности и вовлеченности общества в эти темы», — сказал Бите.

Также важно, по его словам, заняться подготовкой бюджета и оптимизацией государственных расходов. В части экономического развития новое правительство за отведенный ему короткий срок сможет лишь «скорректировать курс или темп», считает Бите.

На вопрос о том, видит ли он риски для рынка труда в связи с предложениями Национального объединения по иммиграции, Бите ответил утвердительно, однако разграничил общую иммиграцию и привлечение временной рабочей силы.

«Риски, безусловно, есть — позиция Нацблока в этом отношении весьма жесткая, по крайней мере на словах. У нас до сих пор не было ни иммиграционной политики, ни четко сформулированной политики привлечения рабочей силы. Мы еще при прошлом правительстве очень настойчиво добивались договоренности о принципах, на основе которых можно привлекать работников», — рассказал Бите.

«Мы — за жесткую, но четко выработанную политику, при которой нужные нам работники смогут приехать, а затем вернутся домой».