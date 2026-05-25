Солнце подало странный радиосигнал — и он длился 19 дней

Редакция PRESS 25 мая, 2026 18:37

Наука 0 комментариев

Обычно такие сигналы от Солнца длятся несколько часов или, в редких случаях, несколько дней. Но в августе 2025 года учёные NASA заметили нечто необычное: солнечный радиовсплеск не исчезал почти три недели.

Он продолжался 19 дней и стал рекордным для своего типа. Предыдущий самый долгий известный похожий радиовсплеск длился около пяти дней.

Речь идёт о так называемом радиовсплеске IV типа. Такие события возникают, когда энергичные электроны оказываются заперты в мощных магнитных полях Солнца. Сами радиоволны не опасны для людей на Земле. Но магнитные условия, при которых они появляются, могут быть связаны с солнечными выбросами, способными повлиять на спутники, космические аппараты и системы связи.

Чтобы понять, откуда шёл необычный сигнал, исследователи использовали данные сразу нескольких аппаратов: NASA STEREO, Parker Solar Probe, Wind, а также миссии Solar Orbiter Европейского космического агентства и NASA. Поскольку Солнце вращается, разные аппараты видели событие в разные дни, и из этих наблюдений учёные собрали более полную картину.

Источник удалось связать с огромной магнитной структурой в солнечной атмосфере — так называемым helmet streamer, или “шлемовидным стримером”. Такие структуры можно увидеть во время полных солнечных затмений: они выглядят как вытянутые светлые дуги или лучи в солнечной короне.

По мнению учёных, необычно долгий сигнал могли поддерживать три корональных выброса массы, произошедшие в одной и той же области. Корональные выбросы массы — это мощные выбросы заряженных частиц и магнитного поля из солнечной короны в космос.

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters. В статье событие описано как беспрецедентный 19-дневный радиовсплеск IV типа; DOI работы указан NASA и ScienceDaily как 10.3847/2041-8213/ae5537.

Почему это важно? Не потому, что Солнце “заговорило” или послало загадочное сообщение. Это не сигнал от инопланетян и не предупреждение о конце света. Но для специалистов по космической погоде такие события очень ценны: они помогают лучше понимать, как магнитные структуры на Солнце удерживают частицы и как долго солнечная активность может оставаться связанной с одной областью.

А это уже практический вопрос. Чем лучше учёные понимают такие процессы, тем точнее можно прогнозировать события, которые способны повлиять на спутники, радиосвязь, навигацию и космические миссии.

Так что Солнце не “кричало” на Землю 19 дней. Скорее, оно устроило очень длинную радиопередачу для учёных — и заставило их внимательнее присмотреться к тому, как долго магнитные ловушки в солнечной короне могут удерживать энергичные частицы.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

