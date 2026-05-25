Солнце подало странный радиосигнал — и он длился 19 дней

Он продолжался 19 дней и стал рекордным для своего типа. Предыдущий самый долгий известный похожий радиовсплеск длился около пяти дней.

Речь идёт о так называемом радиовсплеске IV типа. Такие события возникают, когда энергичные электроны оказываются заперты в мощных магнитных полях Солнца. Сами радиоволны не опасны для людей на Земле. Но магнитные условия, при которых они появляются, могут быть связаны с солнечными выбросами, способными повлиять на спутники, космические аппараты и системы связи.

Чтобы понять, откуда шёл необычный сигнал, исследователи использовали данные сразу нескольких аппаратов: NASA STEREO, Parker Solar Probe, Wind, а также миссии Solar Orbiter Европейского космического агентства и NASA. Поскольку Солнце вращается, разные аппараты видели событие в разные дни, и из этих наблюдений учёные собрали более полную картину.

Источник удалось связать с огромной магнитной структурой в солнечной атмосфере — так называемым helmet streamer, или “шлемовидным стримером”. Такие структуры можно увидеть во время полных солнечных затмений: они выглядят как вытянутые светлые дуги или лучи в солнечной короне.

По мнению учёных, необычно долгий сигнал могли поддерживать три корональных выброса массы, произошедшие в одной и той же области. Корональные выбросы массы — это мощные выбросы заряженных частиц и магнитного поля из солнечной короны в космос.

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters. В статье событие описано как беспрецедентный 19-дневный радиовсплеск IV типа; DOI работы указан NASA и ScienceDaily как 10.3847/2041-8213/ae5537.

Почему это важно? Не потому, что Солнце “заговорило” или послало загадочное сообщение. Это не сигнал от инопланетян и не предупреждение о конце света. Но для специалистов по космической погоде такие события очень ценны: они помогают лучше понимать, как магнитные структуры на Солнце удерживают частицы и как долго солнечная активность может оставаться связанной с одной областью.

А это уже практический вопрос. Чем лучше учёные понимают такие процессы, тем точнее можно прогнозировать события, которые способны повлиять на спутники, радиосвязь, навигацию и космические миссии.

Так что Солнце не “кричало” на Землю 19 дней. Скорее, оно устроило очень длинную радиопередачу для учёных — и заставило их внимательнее присмотреться к тому, как долго магнитные ловушки в солнечной короне могут удерживать энергичные частицы.