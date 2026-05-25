Доказательств нет: директор спортивной школы детей не подвергал опасности?

25 мая, 2026 18:53

ЧП и криминал 0 комментариев

 В ходе служебной проверки не было получено достаточных доказательств возможных нарушений в области защиты прав детей со стороны директора Кандавской детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ), бывшего депутата 12-го Сейма, баскетбольного тренера Вариса Круминьша, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении Тукумского края.

В заключении комиссии по служебной проверке, рассмотревшей объяснения и другие материалы дела, сделан вывод, что нет достаточных доказательств утверждениям, изложенным в заявлениях о возможных нарушениях в отношении учащихся.

В то же время в ходе служебной проверки было установлено, что во время командировки не был обеспечен достаточный надзор за учащимися и надлежащая организация командировки, а также не было в достаточной мере организовано и задокументировано привлечение третьих лиц к надзору за учащимися. Местные власти подчеркивают, что в результате таких действий и бездействия под угрозу были поставлены безопасность, неприкосновенность имущества, частной жизни и уважительное отношение к учащимся.

На основании результатов служебной проверки было принято решение восстановить Круминьша в должности, позволив ему возобновить исполнение обязанностей директора, а также применить дисциплинарное взыскание - выговор.

"При принятии решения учитывалась как информация, установленная в ходе служебной проверки, так и предыдущий опыт работы директора, а также тот факт, что до сих пор в самоуправление не поступало жалоб на его профессиональную деятельность", - поясняют в самоуправлении.

В думе также подчеркивают, что безопасность детей и соблюдение их прав в учебных заведениях являются приоритетом, и самоуправление продолжит совершенствовать внутренние процедуры и порядок надзора, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Уже сообщалось, что за возможное нарушение в области защиты прав детей Круминьш был отстранен от должности.

В самоуправлении Тукумского края агентству ЛЕТА подтвердили, что 8 апреля самоуправление получило информацию о возможном нарушении со стороны руководителя и педагога учреждения профессионального образования в области защиты прав детей. Всего было получено пять заявлений.

Для прояснения ситуации в спортивной школе было организовано несколько родительских собраний, на которых были предоставлены ответы на вопросы родителей. В свою очередь, 9 апреля исполнительный директор самоуправления издал распоряжение об отстранении директора от исполнения должностных обязанностей до полного выяснения обстоятельств.

Самоуправление запросило разъяснения от причастных работников спортивной школы.

Опубликованная в социальных сетях информация свидетельствует, что Круминьш был отстранен от должности после успешных для спортшколы соревнований "Звезды будущего 2026" в Чехии в начале апреля, где он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения в присутствии детей. Круминьша упрекают как в эмоциональном, так и в физическом насилии над детьми.

Архив агентства ЛЕТА свидетельствует, что Круминьш был назначен на должность директора Кандавской ДЮСШ в конце 2020 года.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

