Доказательств нет: директор спортивной школы детей не подвергал опасности?

В заключении комиссии по служебной проверке, рассмотревшей объяснения и другие материалы дела, сделан вывод, что нет достаточных доказательств утверждениям, изложенным в заявлениях о возможных нарушениях в отношении учащихся.

В то же время в ходе служебной проверки было установлено, что во время командировки не был обеспечен достаточный надзор за учащимися и надлежащая организация командировки, а также не было в достаточной мере организовано и задокументировано привлечение третьих лиц к надзору за учащимися. Местные власти подчеркивают, что в результате таких действий и бездействия под угрозу были поставлены безопасность, неприкосновенность имущества, частной жизни и уважительное отношение к учащимся.

На основании результатов служебной проверки было принято решение восстановить Круминьша в должности, позволив ему возобновить исполнение обязанностей директора, а также применить дисциплинарное взыскание - выговор.

"При принятии решения учитывалась как информация, установленная в ходе служебной проверки, так и предыдущий опыт работы директора, а также тот факт, что до сих пор в самоуправление не поступало жалоб на его профессиональную деятельность", - поясняют в самоуправлении.

В думе также подчеркивают, что безопасность детей и соблюдение их прав в учебных заведениях являются приоритетом, и самоуправление продолжит совершенствовать внутренние процедуры и порядок надзора, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Уже сообщалось, что за возможное нарушение в области защиты прав детей Круминьш был отстранен от должности.

В самоуправлении Тукумского края агентству ЛЕТА подтвердили, что 8 апреля самоуправление получило информацию о возможном нарушении со стороны руководителя и педагога учреждения профессионального образования в области защиты прав детей. Всего было получено пять заявлений.

Для прояснения ситуации в спортивной школе было организовано несколько родительских собраний, на которых были предоставлены ответы на вопросы родителей. В свою очередь, 9 апреля исполнительный директор самоуправления издал распоряжение об отстранении директора от исполнения должностных обязанностей до полного выяснения обстоятельств.

Самоуправление запросило разъяснения от причастных работников спортивной школы.

Опубликованная в социальных сетях информация свидетельствует, что Круминьш был отстранен от должности после успешных для спортшколы соревнований "Звезды будущего 2026" в Чехии в начале апреля, где он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения в присутствии детей. Круминьша упрекают как в эмоциональном, так и в физическом насилии над детьми.

Архив агентства ЛЕТА свидетельствует, что Круминьш был назначен на должность директора Кандавской ДЮСШ в конце 2020 года.