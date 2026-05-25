Эксперимент в Риге: ИИ сможет конспектировать уроки за учеников в школе

Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов.

Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении.

"Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для "Tilde" этот пилотный проект - важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, ", - говорит руководитель по международному развитию бизнеса "Tilde" и автор идеи проекта Каспар Каулиньш.

Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе - центре развития.

Цель пилотного проекта - развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования.

"Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду", - подчеркивает директор департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис.