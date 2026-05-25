Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Эксперимент в Риге: ИИ сможет конспектировать уроки за учеников в школе

© LETA 25 мая, 2026 17:52

Новости Латвии 0 комментариев

В сотрудничестве с технологической компанией ООО "Tilde" Рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов.

Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении.

"Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для "Tilde" этот пилотный проект - важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, ", - говорит руководитель по международному развитию бизнеса "Tilde" и автор идеи проекта Каспар Каулиньш.

Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе - центре развития.

Цель пилотного проекта - развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования.

"Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду", - подчеркивает директор департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Важно

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем (4)

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
Важно

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Важно

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать
Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Читать

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Читать

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Читать

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 0 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Читать

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Читать

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Читать