Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Мая Завтра: Anslavs, Junora
Доступность

Работали с прибылью: корпорация гособороны отчиталась об успехах

© LETA 25 мая, 2026 17:35

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

ООО "Valsts aizsardzības korporācija" ("Государственная оборонная корпорация") в прошлом году работало с прибылью в размере 135 688 евро, однако доходов от основной деятельности по-прежнему не получало, свидетельствует информация "Firmas.lv".
 
В отчете руководства "Государственной оборонной корпорации" говорится, что в 2025 году продолжалось стремительное развитие компании, началось практическое строительство завода по проекту "ROLLO" ("Производство по комплектации модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов"), велись изучение и подготовка новых потенциальных проектов, совершенствовалось управление.


В основном работа "Государственной оборонной корпорации" осуществлялась по направлениям, связанным с исследованиями и подготовкой проектов по производству в Латвии боеприпасов крупного и среднего калибра, взрывчатых веществ, решений контрмобильности.

В рамках реализации проекта "ROLLO" в прошлом году была обеспечена координация и подготовка процессов, связанных со строительством, начаты закупки необходимого оборудования и сырья, велась разработка документов, а также координация других процессов, связанных со строительством и запуском производства. В 2025 году производству "ROLLO" присвоен статус производства, имеющего важное значение для государственной обороны.

Согласно утвержденному Европейской комиссией плану проекта, строительство завода планируется завершить в середине 2026 года, а производство начать в третьем квартале.

В отчете руководства говорится, что в прошлом году "Государственная оборонная корпорация" подготовила и представила Министерству обороны несколько проектных предложений по индустриализации с учетом критических потребностей Национальных вооруженных сил (НВС), а также приоритетов, определенных в Концепции государственной обороны и в плане долгосрочного развития Национальных вооруженных сил (НВС) на 2025-2036 годы, в соответствии со своей компетенцией и с учетом возможности сотрудничества в международных форматах, в том числе с украинской промышленностью.

В прошлом году был подготовлен и подписан меморандум с "Rheinmetall" о потенциальном создании завода по производству артиллерийских боеприпасов, а также проведены подготовительные работы для подписания меморандума с "Dynamit Nobel Defence GmbH" о создании производства противотанковых мин.

В настоящее время ведется практическая работа по запуску проектов индустриализации, говорится в отчете руководства "Государственной оборонной корпорации".

Параллельно компания изучила опыт других стран, разработала предложения и подготовила модель для вовлечения коммерсантов в создание критически важных резервов для нужд НВС, а также ознакомилась с международным опытом в тестировании продукции военного и двойного назначения.

В свой первый год деятельности, который длился с 29 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года, "Государственная оборонная корпорация" работала с убытками в размере 460 904 евро и не получала доходов от основной деятельности.

"Государственная оборонная корпорация" была создана в ноябре 2023 года для долгосрочного развития в Латвии военной промышленности в тех областях, где у местной индустрии не хватает производственных мощностей. Компания является частью экосистемы военной промышленности Латвии.

Общая стратегическая цель "Государственной оборонной корпорации" - управление инвестициями в государственную оборонную промышленность и координация процессов, связанных с развитием производства товаров военного назначения, обеспечение строительства производств и собственно производства, а также оказание поддержки снабжению Национальных вооруженных сил, развитию государственной оборонной промышленности и непрерывности ее цепей поставок. Кроме того, задачей корпорации является реализация и содействие привлечению и освоению международного финансирования, налаживание национального и трансграничного сотрудничества, создание критически важных для оборонной отрасли резервов.

Основной капитал "Государственной оборонной корпорации" составляет 16 741 315 евро, компания принадлежит государству.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus
Важно

«Надеюсь, Нацблок не реализует самые радикальные идеи»: глава Providus

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
Важно

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков
Важно

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать
Загрузка

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Читать

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Важно 20:46

Важно 0 комментариев

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

Читать

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

Читать

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Новости Латвии 20:33

Новости Латвии 0 комментариев

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Читать

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Читать

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Читать