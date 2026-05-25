Банан в смузи может «съесть» пользу ягод — но сам он ни в чём не виноват

Особенно если в одном блендере встретились банан и ягоды.

Исследователи выяснили, что банан в ягодном смузи может резко снизить количество флаванолов, которые организм способен усвоить. Флаванолы — это растительные соединения, которые содержатся, например, в яблоках, грушах, чернике, ежевике, винограде, какао и чае. Их изучают из-за возможной пользы для сердца, сосудов и когнитивного здоровья.

Но у банана есть маленький биохимический талант. В нём много фермента под названием полифенолоксидаза, или PPO. Это тот самый фермент, из-за которого разрезанное яблоко или очищенный банан темнеют на воздухе. И, как оказалось, он может влиять не только на цвет фруктов, но и на то, сколько полезных соединений сохранится после смешивания.

В исследовании участникам давали разные варианты напитков: банановый смузи, ягодный смузи и капсулу с флаванолами в качестве контрольного варианта. Затем учёные проверяли анализы крови и мочи, чтобы понять, сколько флаванолов стало доступно организму.

Разница оказалась заметной. После бананового смузи уровень усвоенных флаванолов был примерно на 84% ниже по сравнению с контрольным вариантом. А ягодный смузи с низкой активностью PPO дал результат, близкий к капсуле.

Звучит так, будто банан тихо вошёл в смузи и испортил ягодам всю научную репутацию. Но это не совсем честно по отношению к банану.

Бананы не стали вредными. В них есть клетчатка, калий и другие питательные вещества. Они по-прежнему могут быть нормальной частью рациона. Просто если цель напитка — получить побольше флаванолов из ягод, винограда или какао, банан может быть не лучшим соседом по стакану.

Авторы исследования предлагают более удачные сочетания: ягоды можно смешивать с фруктами и продуктами с низкой активностью PPO — например, с манго, ананасом, апельсином или йогуртом. Так смузи останется сладким и приятным, но при этом не потеряет значительную часть флаванолов.

Есть и важная оговорка: исследование было небольшим. В первой части участвовали восемь здоровых мужчин, во второй — 11 человек. Поэтому делать из него универсальный закон питания не стоит. Один бананово-ягодный смузи не разрушит здоровье, а разнообразный рацион важнее, чем идеальная химия каждого завтрака.

Но сама идея красивая и полезная: еда — это не только список витаминов и “полезных веществ”. Это ещё и химия сочетаний. Иногда два хороших продукта вместе дают не совсем тот эффект, которого мы ждали.

Так что банан можно оставить в покое. Просто, если вы смешиваете ягоды ради флаванолов, возможно, лучше дать банану отдельную роль — например, съесть его потом, без драматического столкновения с черникой в блендере.