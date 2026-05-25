Банан в смузи может «съесть» пользу ягод — но сам он ни в чём не виноват

Редакция PRESS 25 мая, 2026 14:45

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе напоминают: даже самый здоровый на вид смузи — это не просто фрукты, сложенные в стакан. Иногда ингредиенты начинают взаимодействовать друг с другом, и результат получается чуть менее полезным, чем хотелось бы.

Особенно если в одном блендере встретились банан и ягоды.

Исследователи выяснили, что банан в ягодном смузи может резко снизить количество флаванолов, которые организм способен усвоить. Флаванолы — это растительные соединения, которые содержатся, например, в яблоках, грушах, чернике, ежевике, винограде, какао и чае. Их изучают из-за возможной пользы для сердца, сосудов и когнитивного здоровья.

Но у банана есть маленький биохимический талант. В нём много фермента под названием полифенолоксидаза, или PPO. Это тот самый фермент, из-за которого разрезанное яблоко или очищенный банан темнеют на воздухе. И, как оказалось, он может влиять не только на цвет фруктов, но и на то, сколько полезных соединений сохранится после смешивания.

В исследовании участникам давали разные варианты напитков: банановый смузи, ягодный смузи и капсулу с флаванолами в качестве контрольного варианта. Затем учёные проверяли анализы крови и мочи, чтобы понять, сколько флаванолов стало доступно организму.

Разница оказалась заметной. После бананового смузи уровень усвоенных флаванолов был примерно на 84% ниже по сравнению с контрольным вариантом. А ягодный смузи с низкой активностью PPO дал результат, близкий к капсуле.

Звучит так, будто банан тихо вошёл в смузи и испортил ягодам всю научную репутацию. Но это не совсем честно по отношению к банану.

Бананы не стали вредными. В них есть клетчатка, калий и другие питательные вещества. Они по-прежнему могут быть нормальной частью рациона. Просто если цель напитка — получить побольше флаванолов из ягод, винограда или какао, банан может быть не лучшим соседом по стакану.

Авторы исследования предлагают более удачные сочетания: ягоды можно смешивать с фруктами и продуктами с низкой активностью PPO — например, с манго, ананасом, апельсином или йогуртом. Так смузи останется сладким и приятным, но при этом не потеряет значительную часть флаванолов.

Есть и важная оговорка: исследование было небольшим. В первой части участвовали восемь здоровых мужчин, во второй — 11 человек. Поэтому делать из него универсальный закон питания не стоит. Один бананово-ягодный смузи не разрушит здоровье, а разнообразный рацион важнее, чем идеальная химия каждого завтрака.

Но сама идея красивая и полезная: еда — это не только список витаминов и “полезных веществ”. Это ещё и химия сочетаний. Иногда два хороших продукта вместе дают не совсем тот эффект, которого мы ждали.

Так что банан можно оставить в покое. Просто, если вы смешиваете ягоды ради флаванолов, возможно, лучше дать банану отдельную роль — например, съесть его потом, без драматического столкновения с черникой в блендере.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации
По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

