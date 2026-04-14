Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 08:55

Балкон — одна из тех частей многоэтажного здания, которые можно отнести к общей собственности. Жители девятиэтажного дома в Иманте столкнулись с тем, что часть балкона оказалась разрушена порывами ветра, и его фрагменты упали прямо на клумбу. Теперь людям нужно договориться о ремонте, чтобы подобная ситуация больше не повторилась, но не все готовы платить за часть собственности, которая им фактически не принадлежит, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Ранним утром, во время сильного ветра, обрушилась синяя бетонная стена балкона квартиры на четвертом этаже на проспекте Курземес, 124. К счастью, в тот момент рядом никого не было – разбито было только окно квартиры на третьем этаже, хотя некоторые жильцы дома испугались, услышав громкий шум.

«Мой сын сказал, что это было ужасно. Казалось, что начинается война», – говорит житель дома.

Местные жители говорят, что в квартире, балкон которой был разрушен ветром, сейчас никто не живет. Некоторые из жильцов дома, с которыми поговорили журналисты, уверены в прочности своих балконов, в то время как другие опасаются, потому что, похоже, при более сильном порыве ветра то, что они недавно пережили, может повториться: «У меня два балкона – на один я боюсь выходить, а на другой выхожу сушить белье. Это небезопасно. Никому ничего не гарантировано».

Место, куда упали куски бетона, теперь оцеплено, и люди на некоторое время не смогут копать клумбы или выгуливать своих питомцев. Произошедшее заставило окружающих задуматься о собственной безопасности, находясь рядом с домом.

Визуальный осмотр других балконов дома показывает, что они находятся в плохом состоянии. Жители дома уже смирились с тем, что вскоре, вероятно, обрушится еще один балкон. Для их ремонта все жильцы девятиэтажного дома должны прийти к согласию и вложить собственные средства.

Однако те, чьи квартиры не имеют балконов, скорее всего, не захотят участвовать в этой кампании и оплачивать ремонт балконов: «Огромные средства, я не знаю, сколько, думаю, 70 тысяч. В девятиэтажном доме это совершенно невозможно согласовать».

«Rīgas namu pārvaldniks», управляющая компания дома, поясняет, что ранее была выявлена необходимость ремонта балконов, но, учитывая, что балконы являются общей собственностью, жильцы дома первоначально решили вложить свои сбережения в другие ремонтные работы. Сейчас управляющая компания помогла устранить повреждения и примет решение о дальнейших ремонтных работах, включая реставрацию балконов.

ФОТО скриншот видео телепрограмма "Дегпункта"

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Годовая декларация: новые тонкости
Годовая декларация: новые тонкости

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

