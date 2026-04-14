Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Ранним утром, во время сильного ветра, обрушилась синяя бетонная стена балкона квартиры на четвертом этаже на проспекте Курземес, 124. К счастью, в тот момент рядом никого не было – разбито было только окно квартиры на третьем этаже, хотя некоторые жильцы дома испугались, услышав громкий шум.

«Мой сын сказал, что это было ужасно. Казалось, что начинается война», – говорит житель дома.

Местные жители говорят, что в квартире, балкон которой был разрушен ветром, сейчас никто не живет. Некоторые из жильцов дома, с которыми поговорили журналисты, уверены в прочности своих балконов, в то время как другие опасаются, потому что, похоже, при более сильном порыве ветра то, что они недавно пережили, может повториться: «У меня два балкона – на один я боюсь выходить, а на другой выхожу сушить белье. Это небезопасно. Никому ничего не гарантировано».

Место, куда упали куски бетона, теперь оцеплено, и люди на некоторое время не смогут копать клумбы или выгуливать своих питомцев. Произошедшее заставило окружающих задуматься о собственной безопасности, находясь рядом с домом.

Визуальный осмотр других балконов дома показывает, что они находятся в плохом состоянии. Жители дома уже смирились с тем, что вскоре, вероятно, обрушится еще один балкон. Для их ремонта все жильцы девятиэтажного дома должны прийти к согласию и вложить собственные средства.

Однако те, чьи квартиры не имеют балконов, скорее всего, не захотят участвовать в этой кампании и оплачивать ремонт балконов: «Огромные средства, я не знаю, сколько, думаю, 70 тысяч. В девятиэтажном доме это совершенно невозможно согласовать».

«Rīgas namu pārvaldniks», управляющая компания дома, поясняет, что ранее была выявлена необходимость ремонта балконов, но, учитывая, что балконы являются общей собственностью, жильцы дома первоначально решили вложить свои сбережения в другие ремонтные работы. Сейчас управляющая компания помогла устранить повреждения и примет решение о дальнейших ремонтных работах, включая реставрацию балконов.

