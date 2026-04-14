На семинаре с участием экспертов из Германии и Молдовы обсуждались вопросы экономических вызовов для Европы и вмешательства России в выборы в демократических странах.

В числе участников оказался также член правления партии "Новое единство" вице-мэр Риги Вилнис Крилсис.

Как объяснил другой член правления партии "Новое единство", председатель фракции в Сейме Эдмундс Юревич, на семинар поехали те, кто мог себе это позволить по времени. Кто был не занят. При этом, как подчеркнул Юревич, выбор тех, кто поедет на семинар, определялся личными приглашениями фонда.

"Я в свое свободное время отправилась на семинар. В чём вопрос?", - возмутилась министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

На вопрос, почему эта поездка прошла под большим секретом, другой министр - Раймонд Чударс - министр умного управления и регионального развития ответил так:

"А почему вы думаете, что это была секретная поездка? Учитывайте, что в этом случае я был в отпуске!", - говорит Чударс.

На вопрос - а почему поездка для получения таких знаний была не рабочей - он ответил: "Именно потому, что знания, которые м получили, не имели прямого отношения к нашей работе, а скорее к нашей политической деятельности. Именно поэтому это был отпуск", - отметил министр.

На вопрос журналистов LTV о том, как общество может быть уверено, что это была не туристическая поездка, а серьезная командировка, Юревицс ответил лаконично: "Потому что фонд Конрада Аденауэра — очень серьезная организация. По их приглашению не проходят туристические поездки, а только научные семинары".

"Мы изучали опыт Молдовы, чтобы понять как там все происходило и избежать подобных проблем", - объяснил министр финансов Арвилс Ашераденс. Интересно, что когда у Ашераденса спросили, был ли семинар у озера Комо, в Италии, он заявил, что не станет это комментировать. И попытался сбежать. Но потом всё же объяснил, что это происходило на учебной базе фонда Аденауэра.

Как выяснило LTV, учебная база фонда располагается на исторической вилле у озера Комо.

"Инициаторами, организаторами и приглашающей стороной были мы — представительство фонда Аденауэра в Риге и странах Балтии. Приглашенных мы выбирали совместно с руководством и представителями фракции "Нового Единства", а также исходя из нашего сотрудничества с политиками этой партии. Мы представляем Европейскую народную партию и сотрудничаем с ее латвийской организацией — "Новым Единством". Это и было основанием. Все расходы покрывал фонд Конрада Аденауэра", — рассказала представитель фонда в Латвии Уна Спелмане-Баумане.

Вот только на вопрос - сколько всё это стоило - представитель фонда отвечать не захотела. Как н е захотела и отвечать на вопрос, кто получил приглашения. Однако Спелмане-Баумане подтвердила, что в мероприятии участвовала и премьер-министр.