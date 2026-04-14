Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Ср, 15. Апреля
Доступность

Слетали с министрами в Милан: как «Новое единство» на озере Комо свой «отпуск» проводило (2)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 16:40

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Премьер Эвика Силиня (Новое единство) одобрила отпуска министру юстиции, министру образования, министру здравоохранения, министру финансов, министру регионального развития и председателю Сейма. Как выяснило Латвийское телевидение, министры, вместе с большим количеством других должностных лиц отправились в Италию, на оплаченный фондом Конрада Аденауэра семинар, проходивший у озера Комо (недалеко от Милана). Почти все, кто отправился в эту поездку, были членами партии "Новое единство".

На семинаре с участием экспертов из Германии и Молдовы обсуждались вопросы экономических вызовов для Европы и вмешательства России в выборы в демократических странах.

В числе участников оказался также член правления партии "Новое единство" вице-мэр Риги Вилнис Крилсис.

Как объяснил другой член правления партии "Новое единство", председатель фракции в Сейме Эдмундс Юревич, на семинар поехали те, кто мог себе это позволить по времени. Кто был не занят. При этом, как подчеркнул Юревич, выбор тех, кто поедет на семинар, определялся личными приглашениями фонда.

"Я в свое свободное время отправилась на семинар. В чём вопрос?", - возмутилась министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

На вопрос, почему эта поездка прошла под большим секретом, другой министр - Раймонд Чударс - министр умного управления и регионального развития ответил так:

"А почему вы думаете, что это была секретная поездка? Учитывайте, что в этом случае я был в отпуске!", - говорит Чударс.

На вопрос - а почему поездка для получения таких знаний была не рабочей - он ответил: "Именно потому, что знания, которые м получили, не имели прямого отношения к нашей работе, а скорее к нашей политической деятельности. Именно поэтому это был отпуск", - отметил министр.

На вопрос журналистов LTV о том, как общество может быть уверено, что это была не туристическая поездка, а серьезная командировка, Юревицс ответил лаконично: "Потому что фонд Конрада Аденауэра — очень серьезная организация. По их приглашению не проходят туристические поездки, а только научные семинары".

"Мы изучали опыт Молдовы, чтобы понять как там все происходило и избежать подобных проблем", - объяснил министр финансов Арвилс Ашераденс. Интересно, что когда у Ашераденса спросили, был ли семинар у озера Комо, в Италии, он заявил, что не станет это комментировать. И попытался сбежать. Но потом всё же объяснил, что это происходило на учебной базе фонда Аденауэра.

Как выяснило LTV, учебная база фонда располагается на исторической вилле у озера Комо.

"Инициаторами, организаторами и приглашающей стороной были мы — представительство фонда Аденауэра в Риге и странах Балтии. Приглашенных мы выбирали совместно с руководством и представителями фракции "Нового Единства", а также исходя из нашего сотрудничества с политиками этой партии. Мы представляем Европейскую народную партию и сотрудничаем с ее латвийской организацией — "Новым Единством". Это и было основанием. Все расходы покрывал фонд Конрада Аденауэра", — рассказала представитель фонда в Латвии Уна Спелмане-Баумане.

Вот только на вопрос - сколько всё это стоило - представитель фонда отвечать не захотела. Как н е захотела и отвечать на вопрос, кто получил приглашения. Однако Спелмане-Баумане подтвердила, что в мероприятии участвовала и премьер-министр.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Важно

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Важно

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (4)

Важно

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет (2)

Важно 22:41

Важно 2 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica» (2)

Важно 20:26

Важно 2 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (2)

Важно 20:16

Важно 2 комментариев

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование? (2)

Важно 18:52

Важно 2 комментариев

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (2)

Важно 18:36

Важно 2 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами (2)

Важно 18:21

Важно 2 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии? (2)

Важно 18:20

Важно 2 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать