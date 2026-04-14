Возможно, дезориентирован и агрессивен: рижанин объявлен в розыск (ФОТО)

Отмечается, что у мужчины проблемы со здоровьем – он сутулится, может быть дезориентирован и агрессивен.

Особые приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, темные волосы. На нем были черные брюки, серая рубашка, без верхней одежды.

Государственная полиция приглашает всех, кто знает о его возможном местонахождении, посмотреть фотографии Михаила и сообщить об этом по телефону 67085984 или 112.

В группе Болдерая в Фейсбуке так же опубликовано сообщение об этом человеке:

-... вечером около 19:00 вышел из дома на Слимницас, 2, у Миши психическое расстройство, каждая минута на счету, потому что ночью достаточно холодно, но вышел из дома только в тонких чёрных спортивных штанах и тонкой серой рубашке. Если вы столкнулись с этим, пожалуйста, позвоните по телефону. 27790331.