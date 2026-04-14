Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Latvijas Valsts ceļi дополняют:

С завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках государственных дорог будет увеличена максимально допустимая скорость:

◾️до 110 км/ч - на участке Юрмальской автомагистрали от Риги до Юрмалы;

◾️до 100 км/ч - на участке Даугавпилсской автомагистрали от Саласпилса до Икшкиле и на участке Елгавской автомагистрали от Риги до Яунолайне.

◾️На участке Видземской автомагистрали от Лангстини до Сигулды, где действуют электронные дорожные знаки с изменяемым значением, максимально допустимая скорость при благоприятных условиях составит до 110 км/ч.

☝️Напоминаем, что дорожные знаки указывают максимально допустимую скорость; водитель несет ответственность за оценку состояния дороги, дорожных условий, технического состояния транспортного средства и своих возможностей, а также за выбор соответствующей скорости в пределах максимально допустимой.

