Диабет не выбирают: у здания Кабмина прошёл пикет пациентов

Участники акции держали плакаты с призывами к депутатам пересмотреть возрастные ограничения и напоминали, что диабет требует контроля на протяжении всей жизни. С протестующими вышел пообщаться министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

В разговоре с пикетчиками Абу Мери сказал, что у него тоже есть родственник, страдающий диабетом, и спросил одну из протестующих, знает ли она, какими болезнями он болеет.

Абу Мери объяснил участникам пикета, что в настоящее время нет средств для обеспечения оплаты этих технологий всем пациентам, и единственным вариантом является постепенное расширение круга пациентов, которым государство предоставляет эти технологии.

По словам главы Латвийская ассоциация диабета Гунты Фреймане, ранее министерство предложило компенсировать сенсоры лишь 500 взрослым пациентам — это менее 10% от общего числа больных диабетом 1-го типа. В ассоциации считают такой подход ограниченным и дискриминационным.

Представители сообщества подчёркивают, что расширение компенсаций помогло бы снизить риск тяжёлых осложнений и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Они также призывают предусмотреть финансирование таких устройств в государственном бюджете на 2027 год.