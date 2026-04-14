До +18 и солнце: в среду жителей Латвии ждёт весеннее тепло

Предстоящей ночью будет преимущественно ясно, однако в Курземе и на востоке страны у границы с Россией облаков будет больше. Ветер будет слабым восточным и юго-восточным, на востоке страны — северным. Минимальная температура ночью составит от −2 градусов местами в Видземе до +6 градусов в Лиепае.

Днём сохранится преимущественно солнечная погода, хотя в Курземе облачность будет более плотной. Вечером на побережье Южного Курземе возможен дождь. Ветер останется слабым, в Курземе — слабый до умеренного юго-восточный. В отдельных районах на побережье Рижского залива максимальная температура составит около +10 градусов.

В Риге после ясной ночи в среду ожидается небольшая облачность. Ночью температура опустится до +5 градусов, в пригородах — до 0…+3 градусов. Днём воздух прогреется до +17 градусов, однако в северных районах столицы у моря после полудня похолодает примерно до +10 градусов.