Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

14 апреля, 2026 17:47

В 75-й рижской основной школе после перехода образования только на латышском произошла смена учительских кадров на 98%, рассказывает передача LSM «Запрещенный прием».

75-я школа открылась в 1974 году, сначала как двуязычная, но с 1990 года обучение здесь велось только на русском языке. Осенью прошлого года директором стала Рамина Скуя. Она столкнулась с тем, что большинство педагогов не понимали ее на латышском, и уровень знаний учеников был крайне низким — им было трудно и понимать латышскую речь, и говорить самим.

«Для меня это был большой шок. Я ведь не думала, что эта ситуация настолько дикая».

Была языковая проверка среди учителей, десять коллег сразу отстранили от работы, вспоминает директор. Начался поиск новых. Прошел ноябрь, декабрь — и тогда началась первая волна оттока учеников. Теперь из прежних 414 школьников здесь осталось 280, а из прежнего состава из 48 педагогов — ушли 40.

Произошла смена кадров на 98%, говорит Скуя. Да и теперь трудно: многим ученикам недостает мотивации учиться вообще, не говоря уж — на латышском. Школьник привыкли видеть учителя, объясняющего материал у доски, и не готовы к тому, что им нужно много работать в классе самим и в группах, как предусмотрено новым компетентностным подходом.

Сын Милены Темне-Мажейко учится в 75-й основной школе, и у него тоже имеются трудности с госязыком, хотя оба родителя хорошо говорят по-латышски. Язык их семьи русский, поэтому четыре года назад они выбрали для сына школу нацменьшинств. Учебу мальчик начал хорошо, потому что в то время в школе все происходило преимущественно на русском языке, несмотря на формальные требования. Учебники были латышские, но часть материала объясняли детям и на родном. Учительница была милая и любила детей, но, к сожалению, преподавала около 80% на русском, говорит Милена.

Ребенку в первом классе помогали родители, со второго у него был репетитор по латышскому. Мама пояснила, что в семье не очень пристально уделяли этому внимание: надеялись на школу и поддержку частного учителя, думали, что со временем сын освоится. Но после смены руководства осенью 2024-го ситуация в школе резко изменилась. Учительницу уволили, и всем стало ясно, что впредь обойтись тем уровнем латышского будет нельзя. Какое-то время учительницы не было вообще — дети почти три месяца просто сидели часами в библиотеке, и это уже вызвало возражения у родителей, рассказала Милена.

Некоторые стали переводить детей в другие школы. Но Милена не стала забирать сына, понимая, что учеба на латышском важна для его будущего. Без знания госязыка единственное, что молодежи светит, по ее словам — «это какая-нибудь Ирландия, Англия».

Новая учительница, сама русская, уже старалась все на уроке объяснять по-латышски. Сыну Милены пришлось трудно, мальчик утратил интерес к учебе как таковой. Репетитор по латышскому от ученика тоже отказалась, видя, что ребенок настроен негативно. Семья отвела сына к психологу, и только после этого он постепенно стал приходить в себя.

С 4-го класса у мальчика новый педагог, латышка, она много вкладывается в детей, и теперь заметно, что сыну Милены удается и высказаться о том, что он чувствует, и поговорить с учительницей, так что в целом он настроен куда позитивнее.

Однако в целом ситуация в 75-й школе сложная, нельзя сказать, что все ученики понимают всё полностью, и результаты экзаменов в 9-м классе — ниже среднего уровня по стране.

В бывшей Рижской Чиекуркалнской основной школе (юридически это теперь часть Рижской 45-й средней) родители столкнулись с тем, что дети в классе говорят на разных языках. Это затрудняет не только обучение, но и общение между учениками, говорит Анете Озола-Бондзинска, мама первоклассника. Сына отправили в школу ближе к дому — и были очень удивлены, что многие ученики в классе не говорят по-латышски, так что завести друзей ребенку было трудно. В учебном процессе тоже было не все гладко: учителя были вынуждены дублировать материал на русском, а порой и на английском (ради ребят-реэмигрантов), теряя время.

В результате некоторые родители переводят детей в школы с преимущественно латышскоязычной средой. Анете попросила руководство школы перевести ее сына в филиал на ул. Гауяс. Там преподавание идет на латышском, и ребенку стало легче как учиться, так и общаться.

Директор Рижской 45-й средней школы Байба Неймане отмечает, что уровень владения латышским у части учеников бывшей Чиекуркалнской основной школы не превышает 20%, это показали диагностические работы. Причем детям в 7-9-х классах тогда предложили задания, предназначенные для шестиклассников. Сейчас учителя там активно борются с языковым барьером у школьников

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

