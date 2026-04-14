Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Базовое правило такое: в классе должно быть от 10 до 20 учеников. При этом школы будут оценивать по системе DEGURBA, которая делит территории по плотности населения. Чем крупнее и плотнее населён пункт, тем выше планка. Если школа критериям не соответствует, государственное финансирование могут сократить или дать пропорционально, а остальную нагрузку придётся брать на себя самоуправлениям. Это означает новые решения о реорганизации школ или поиске дополнительных денег на местах.

«Перестройка школьной сети неизбежна, учитывая сокращение числа учеников, и является следствием демографических изменений, а не злонамеренной политики правительства», - заявила на заседании правительства министр образования Даце Мелбарде.

При этом правила не будут одинаково жёсткими для всех. Полное финансирование смогут сохранить школы с высоким риском недоступности, приграничные учебные заведения, школы со значительной долей программ специального образования, отдельные государственные гимназии, а также учреждения, которые важны для местного сообщества и культурно-исторической среды. Для части школ предусмотрен переходный период до трёх лет.

«Дальнейшее затягивание было бы саботажем против детей и учителей», - заявила премьер Эвика Силиня, призвав не откладывать решение.

Новая модель начнёт действовать поэтапно. В 2026/2027 учебном году финансирование всем школам будут применять пропорционально. Для частных учебных заведений переходный период продлится до трёх лет. На внедрение реформы в 2026 году предусмотрены дополнительные 45 млн евро.

При этом у проекта остались противники. Самоуправления и отраслевые организации предупреждали, что численные критерии не всегда совпадают с демографической реальностью в регионах, а сама модель слишком сильно завязана на количестве учеников и недостаточно - на качестве образования.