Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 18:52

Важно 0 комментариев

LETA

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Базовое правило такое: в классе должно быть от 10 до 20 учеников. При этом школы будут оценивать по системе DEGURBA, которая делит территории по плотности населения. Чем крупнее и плотнее населён пункт, тем выше планка. Если школа критериям не соответствует, государственное финансирование могут сократить или дать пропорционально, а остальную нагрузку придётся брать на себя самоуправлениям. Это означает новые решения о реорганизации школ или поиске дополнительных денег на местах.

«Перестройка школьной сети неизбежна, учитывая сокращение числа учеников, и является следствием демографических изменений, а не злонамеренной политики правительства», - заявила на заседании правительства министр образования Даце Мелбарде.

При этом правила не будут одинаково жёсткими для всех. Полное финансирование смогут сохранить школы с высоким риском недоступности, приграничные учебные заведения, школы со значительной долей программ специального образования, отдельные государственные гимназии, а также учреждения, которые важны для местного сообщества и культурно-исторической среды. Для части школ предусмотрен переходный период до трёх лет.

«Дальнейшее затягивание было бы саботажем против детей и учителей», - заявила премьер Эвика Силиня, призвав не откладывать решение.

Новая модель начнёт действовать поэтапно. В 2026/2027 учебном году финансирование всем школам будут применять пропорционально. Для частных учебных заведений переходный период продлится до трёх лет. На внедрение реформы в 2026 году предусмотрены дополнительные 45 млн евро.

При этом у проекта остались противники. Самоуправления и отраслевые организации предупреждали, что численные критерии не всегда совпадают с демографической реальностью в регионах, а сама модель слишком сильно завязана на количестве учеников и недостаточно - на качестве образования.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы
Важно

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (4)

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
Важно

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет
Важно

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Важно 22:41

Важно 0 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать