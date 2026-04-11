Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Эксперты: прежние цены на топливо не вернутся (1)

Редакция PRESS 11 апреля, 2026 08:46

Латышские СМИ 1 комментариев

Согласно данным банка «Цитаделе», 23% жителей Латвии сократили количество поездок на автомобиле, а 7% запасаются топливом. Вопрос о том, вступаем ли мы в кризис из-за энергетики, обсуждался в программе «Naudas cena» на телеканале TV24 председателем правления компании «Латвэнерго» Мартиньшем Чаксте, депутатом 14-го Сейма (АС), президентом Автомобильной ассоциации Андрисом Кулбергсом и парламентским секретарем Министерства экономики Юргисом Миезайнисом, пишет nra.lv.

Юргис Миезайнис отмечает: «В настоящее время рынок по своей природе неэластичен, и потребление нельзя сократить в критической ситуации. А это значит, что если 10-20% мирового предложения исчезнет, ​​то возникнет ценовое давление там, где еще есть место для покупок».

Андрис Кулбергс добавляет, что, несмотря на текущее снижение цен на топливо и некоторую нормализацию ситуации, все эксперты предупреждают, что цены не вернутся к прежнему и желаемому уровню, поскольку необходимо учитывать угрозу со стороны Трампа, поврежденную инфраструктуру и дорогостоящее страхование, что влияет на общую цену и объемы.

Этот объем смогут приобрести те, кто готов платить больше, но в результате нам придется смириться с тем, что следующей зимой цены на электроэнергию и отопление будут выше. Будем надеяться, что зима не будет суровой», — говорит Кулбергс.

В свою очередь, Чаксте, говоря об энергетической политике Латвии, отмечает, что мы не можем быть оторваны от Европы, но в то же время у нас есть своя собственная политика, отличающаяся от политики Литвы и Эстонии. Он убежден, что были приняты правильные решения относительно строительства ТЭЦ, что подтвердила суровая зима этого года.

«В целом, мы вполне способны обеспечить себя сами, мы можем все это сделать с помощью ТЭЦ и ГЭС, но сейчас нам также необходимо подумать о строительстве ветровых и солнечных электростанций», — говорит Чаксте.

Комментарии (1)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (1)

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (1)

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (1)

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля (1)

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива (1)

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах! (1)

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет? (1)

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

