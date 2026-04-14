Согласно информации инициаторов проекта, затраты на первый этап «Rail Baltica» в странах Балтии могут составить 14,3 млрд евро, из них в Латвии — 5,5 млрд евро. Общая стоимость проекта (на всех этапах) в странах Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро.

Если сложить все расходы NASA на разработку SLS, то к моменту запуска «Артемиды I» они составили 23,8 миллиарда — ровно та же цифра, которая появилась этой весной в связи с «Rail Baltica». (Следует учитывать, что расходы на SLS даже меньше, поскольку они указаны в долларах, в то время как расчеты по «Rail Baltica» ведутся в евро.) В обоих случаях учтены затраты на транспортную инфраструктуру, но не на транспортные средства для перевозки людей — как уже упоминалось ранее, в затраты на «Rail Baltica» не включены поездные составы и станции, в то время как к расходам на SLS следует прибавить «Орион» и остальные модули, в которых будут летать и жить астронавты.

Таким образом, за 23,8 миллиарда долларов НАСА получило ракету, которая уже дважды долетела до Луны, облетела её, вернулась на Землю и снова готовится к запуску, до конца этого десятилетия организовав сначала возвращение человека на Луну, а в следующем десятилетии — также создание постоянно заселенной исследовательской базы. В случае с «Rail Baltica» — это свая в Даугаве."