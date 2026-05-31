Журналист и маркетолог Илзе Арклиня летела из Милана в Ригу и услышала в аэропорту приглашение на посадку... на ломаном русском языке! Это так её возмутило, что она написала пост на платформе "Х":

"Сажусь на [рейс] airBaltic Милан - Рига, и что же я слышу - приглашение на посадку на ломаном русском языке! Идёт 1550-й день полномасштабного вторжения России в Украину... WTF, airBaltic?"

Это удивило даже депутата Рижской думы Лиану Лангу: "4 раза летала недавно на airBaltic, ничего такого не было!"

Довольно скоро последовал ответ от авиакомпании, которая принесла извинения и объяснила, что, возможно, это было сообщение автоматической системы оповещений аэропорта. airBaltic пообещала связаться с предприятием, обслуживающим аэропорт в Милане, и выяснить, что там произошло. Как утверждается, такие оповещения должны быть зачитаны на английском, латышском и языке страны, откуда рейс отправляется.

А что говорит публика?

- До сих пор оповещения на латышском языке приходилось слышать только в Рижском аэропорту. Если должно быть так, как рассказывает airBaltic, очевидно, аэропорты других стран не выполняют договорённость?

- Аэропорту в Ларнаке заодно сообщите!

- Кошмар! Невообразимая трагедия - приглашение по-русски!!! Не сравнить даже с такой мелочью, что люди, говорящие по-латышски, уже украли через airBaltic, поди, миллиард денег налогоплательщиков.

- А тем временем у нас в Риге открылся магазин с товарами из России и маркированными на русском языке - Mix Markt.

- Оповещения не должны звучать на русском, независимо от того, что происходит в Украине.

- Все иностранцы думают, что в Латвии говорят на русском.

- Не все, а только необразованные дураки, каких за границей очень много.

- Это аэропорт, а не airBaltic.

- #airVATNIK.

- Они что, уже обанкротились?