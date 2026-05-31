Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 31. Мая Завтра: Alida, Jusma
Доступность

«Поздняя весна и холодная лето»: жалобы рижан на погоду 1931 года

Редакция PRESS 31 мая, 2026 15:17

Важно 0 комментариев

«Поздняя весна и холодное лето» - так называлась заметка за подписью Кн. А. Ливен (князь Анатолий Ливен – герой Первой мировой и Освободительной войн), опубликованная в газете «Сегодня» 1 июля 1931 года. Как видите, латвийцы и раньше жаловались на совершенно непохожую на весну весну. Приводим выдержки из этой публикации:

«Как можно было предполагать, весна после холодной зимы с ненормально холодным мартом вступила в свои права со значительным запозданием и, несмотря на обманчивую жару в мае, в конце концов оказалась в общем холодной, и природа вступает в летний период года с заметным запозданием.

При таком типе погоды таяние снегов шло весьма медленно и только на открытой местности, и нигде в пределах Латвии не начинался ледоход. Санный путь держался почти до середины апреля, и Пасха была ещё в текущем году «белая».

Только 11 мая минимальная температура показала ноль градусов. Максимальные температуры к концу этого периода держались большей частью свыше 25 градусов по Цельсию, достигая 29 и 30 мая максимума в 30 градусов тепла.

Со вступлением в июнь погода резко меняется: происходит стремительное падение температуры. Максимальная температура 1 июня показывает ещё 27 градусов тепла, но уже 4 июня минимальная температура падает до 5 градусов, 6-го — до 2, 7-го — до 1 градуса тепла, а местами — до 1 градуса мороза. Все три последние ночи на земле к солнечному восходу появлялся иней.

Эти температуры были зарегистрированы в Бауском уезде; в Северной Лифляндии и в Латгалии понижение температуры было ещё значительнее.

(...) За холодный период июня, в связи с целым рядом циклонов, надвигавшихся в нашем направлении из Гренландии через Скандинавию, осадков тоже было больше нормы, не принимая, однако, затяжного характера. После единственного сравнительно тёплого дня 18 июня, когда температура днём достигла 27 градусов, возобновилась грозовая деятельность, приведшая к установлению к началу лета свежей непостоянной погоды со склонностью к местным осадкам.

Несмотря на сравнительно тёплый период в течение мая, весна, начавшаяся со значительным запозданием, благодаря возврату холодов в июне не смогла нагнать это запоздание, и мы вступаем в календарное лето с большей или меньшей отсталостью природы от нормального развития.

(...) Эта весна вновь доказала необходимость для большинства местностей Латвии проведения осушительных работ. Только там, где вода может быть своевременно удалена — будь то открытыми канавами, будь то систематическим дренажем, — вред, наносимый сельскому хозяйству запоздалым началом весенней посевной кампании, может быть доведён до минимума.

(...) Для горожан эта весна, несомненно, не оставит приятных воспоминаний. Отопление квартир продолжалось значительно дольше, чем это было приятно карману квартирохозяина. Жаркая погода наступила в то время, когда средний рижанин ещё не мог переехать на дачу, и он не имел даже возможности освежиться в Даугаве, так как благодаря поздней наводке понтонного моста во время жарких дней городская купальня ещё не начала действовать.

Только итальянский ходок Валенте, попавший в Ригу как раз во время жары, нашёл, что между климатом Риги и его родины — Италии — нет никакой разницы.

Когда же рижане переехали на Взморье, начались холода, и опять всплыл вопрос отопления сырых дачных квартир.

Вознаградит ли начавшееся лето наших дачников за холодный июнь, никто, даже метеорологи, предсказать наверняка не может...»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мошенники позвонили и нарвались на полицейского; перед судом предстанет «денежный мул»
Важно

Мошенники позвонили и нарвались на полицейского; перед судом предстанет «денежный мул»

10 дней не был в школе, вернулся загорелым и со справкой от врача: как быть с прогульщиками?
Важно

10 дней не был в школе, вернулся загорелым и со справкой от врача: как быть с прогульщиками?

Вышла из дома в пятницу и не вернулась: полиция ищет Алисе Козулину
Важно

Вышла из дома в пятницу и не вернулась: полиция ищет Алисе Козулину (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Тушили 16 часов: в Екабпилсском крае горел полигон отходов

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

О пожаре на полигоне, принадлежащем SIA Vidusdaugavas SPAAO и расположенном в волости Межарес Екабпилсского края, агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Рано утром в воскресенье в Резекненском крае в ДТП погиб человек

Важно 13:04

Важно 0 комментариев

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Как сообщила агентству LETA Госполиция, трагедия произошла в селе Лиепусала Гайгалавской волости Резекненского края.

Читать

Евродепутат Позняк назвал гражданскую оборону «слепой зоной» в безопасности Латвии

Важно 12:39

Важно 0 комментариев

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Как информировали агентство LETA в офисе политика, Позняк считает, что публичные дискуссии после инцидента с украинскими дронами на территории Латвии в ночь на 7 мая показали необходимость полноценного сотрудничества между НВС, ГПСС и остальными структурами безопасности, а также более равного распределения финансирования между ними.

Читать

В Германии повреждён военный корабль: кто стоит за диверсиями?

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Десять возможных диверсий на немецком флоте всего за год: вмешательство в системы, повреждённые боевые корабли и расследования без результата. Кто стоит за этими инцидентами?

Читать

Это вы так к войне с Путиным готовитесь? Минобороны Британии обязует оружейников сделать «ку» повесточке

Важно 12:02

Важно 0 комментариев

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Оборонные компании должны согласиться на «политкорректные» условия, такие как «борьба с изменением климата», прежде чем они смогут заключить многомиллионные контракты с Министерством обороны, сообщает Daily Mail.

Читать

Оппозиция РБ назвала место, где может находиться «Орешник»

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

Оппозиционное "Сообщество железнодорожников Беларуси" сообщило, что российский комплекс "Орешник" размещен на территории бывшей авиабазы Кричев-6 на востоке страны.

Читать