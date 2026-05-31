«Поздняя весна и холодная лето»: жалобы рижан на погоду 1931 года

«Как можно было предполагать, весна после холодной зимы с ненормально холодным мартом вступила в свои права со значительным запозданием и, несмотря на обманчивую жару в мае, в конце концов оказалась в общем холодной, и природа вступает в летний период года с заметным запозданием.

При таком типе погоды таяние снегов шло весьма медленно и только на открытой местности, и нигде в пределах Латвии не начинался ледоход. Санный путь держался почти до середины апреля, и Пасха была ещё в текущем году «белая».

Только 11 мая минимальная температура показала ноль градусов. Максимальные температуры к концу этого периода держались большей частью свыше 25 градусов по Цельсию, достигая 29 и 30 мая максимума в 30 градусов тепла.

Со вступлением в июнь погода резко меняется: происходит стремительное падение температуры. Максимальная температура 1 июня показывает ещё 27 градусов тепла, но уже 4 июня минимальная температура падает до 5 градусов, 6-го — до 2, 7-го — до 1 градуса тепла, а местами — до 1 градуса мороза. Все три последние ночи на земле к солнечному восходу появлялся иней.

Эти температуры были зарегистрированы в Бауском уезде; в Северной Лифляндии и в Латгалии понижение температуры было ещё значительнее.

(...) За холодный период июня, в связи с целым рядом циклонов, надвигавшихся в нашем направлении из Гренландии через Скандинавию, осадков тоже было больше нормы, не принимая, однако, затяжного характера. После единственного сравнительно тёплого дня 18 июня, когда температура днём достигла 27 градусов, возобновилась грозовая деятельность, приведшая к установлению к началу лета свежей непостоянной погоды со склонностью к местным осадкам.

Несмотря на сравнительно тёплый период в течение мая, весна, начавшаяся со значительным запозданием, благодаря возврату холодов в июне не смогла нагнать это запоздание, и мы вступаем в календарное лето с большей или меньшей отсталостью природы от нормального развития.

(...) Эта весна вновь доказала необходимость для большинства местностей Латвии проведения осушительных работ. Только там, где вода может быть своевременно удалена — будь то открытыми канавами, будь то систематическим дренажем, — вред, наносимый сельскому хозяйству запоздалым началом весенней посевной кампании, может быть доведён до минимума.

(...) Для горожан эта весна, несомненно, не оставит приятных воспоминаний. Отопление квартир продолжалось значительно дольше, чем это было приятно карману квартирохозяина. Жаркая погода наступила в то время, когда средний рижанин ещё не мог переехать на дачу, и он не имел даже возможности освежиться в Даугаве, так как благодаря поздней наводке понтонного моста во время жарких дней городская купальня ещё не начала действовать.

Только итальянский ходок Валенте, попавший в Ригу как раз во время жары, нашёл, что между климатом Риги и его родины — Италии — нет никакой разницы.

Когда же рижане переехали на Взморье, начались холода, и опять всплыл вопрос отопления сырых дачных квартир.

Вознаградит ли начавшееся лето наших дачников за холодный июнь, никто, даже метеорологи, предсказать наверняка не может...»