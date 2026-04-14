Речь идёт о семинаре у озера Комо, о котором накануне рассказало Латвийское телевидение. По данным телеканала, в конце прошлой рабочей недели в отпуск туда отправилась большая группа политиков «Нового Единства» - в том числе министры, глава правительства, вице-мэр Риги, руководитель фракции Сейма и другие депутаты. Семинар был оплачен фондом Конрада Аденауэра, однако сам фонд не раскрыл ни стоимость поездки, ни круг приглашённых представителей политической силы.

Как выяснило Латвийское телевидение, в семинаре обсуждались европейские экономические вызовы, риски вмешательства России в демократические выборы, а также вопросы дезинформации и устойчивости демократических процессов. Главный источник финансирования фонда - бюджет Германии.

«В нынешних геополитически сложных условиях важно укреплять принадлежность Латвии к пространству европейских демократических ценностей и развивать международный обмен опытом по актуальным политическим процессам в Европе», - заявляет JV.

Партия также подчёркивает, что её представители участвовали в трёхдневном семинаре во время официально оформленных отпусков и вне рамок повседневных служебных обязанностей. В JV добавили, что такая международная кооперация в Евросоюзе является распространённой практикой и даёт знания, которые не всегда оказываются в центре публичных дискуссий, но важны для укрепления демократии. По утверждению партии, фонд Конрада Аденауэра работает в Латвии более 30 лет, а ближайшим политическим партнёром фонда в стране является именно «Новое Единство».