Комо в горле. Поездка в Италию обернулась проверкой KNAB (1)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

KNAB начал оценку информации о поездке политиков «Нового Единства» в Италию. Как сообщает LETA, бюро подтвердило, что проверяет публично прозвучавшие сведения, но до завершения оценки от более подробных комментариев отказалось.

Речь идёт о семинаре у озера Комо, о котором накануне рассказало Латвийское телевидение. По данным телеканала, в конце прошлой рабочей недели в отпуск туда отправилась большая группа политиков «Нового Единства» - в том числе министры, глава правительства, вице-мэр Риги, руководитель фракции Сейма и другие депутаты. Семинар был оплачен фондом Конрада Аденауэра, однако сам фонд не раскрыл ни стоимость поездки, ни круг приглашённых представителей политической силы.

Как выяснило Латвийское телевидение, в семинаре обсуждались европейские экономические вызовы, риски вмешательства России в демократические выборы, а также вопросы дезинформации и устойчивости демократических процессов. Главный источник финансирования фонда - бюджет Германии.

«В нынешних геополитически сложных условиях важно укреплять принадлежность Латвии к пространству европейских демократических ценностей и развивать международный обмен опытом по актуальным политическим процессам в Европе», - заявляет JV.

Партия также подчёркивает, что её представители участвовали в трёхдневном семинаре во время официально оформленных отпусков и вне рамок повседневных служебных обязанностей. В JV добавили, что такая международная кооперация в Евросоюзе является распространённой практикой и даёт знания, которые не всегда оказываются в центре публичных дискуссий, но важны для укрепления демократии. По утверждению партии, фонд Конрада Аденауэра работает в Латвии более 30 лет, а ближайшим политическим партнёром фонда в стране является именно «Новое Единство».

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы
Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры
Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (3)

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет (1)

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica» (1)

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (1)

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование? (1)

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (1)

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами (1)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии? (1)

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

