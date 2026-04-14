В распространенном прокуратурой заявлении говорится, что прокуратура призывает не высказывать публично предположения об обоснованности предъявленного Цитсковскому обвинения, поскольку рассмотрение этого вопроса находится в компетенции суда, в то время как публичное оспаривание обвинения может быть расценено как оказание давления на суд и прокуратуру.

Прокуратура указала, что уголовное производство возбуждено в связи с проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой, относительно использования специальных чартерных рейсов в зарубежных командировках Кариньша.

В рамках данного уголовного процесса Цитсковскому предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, если это повлекло за собой тяжкие последствия. Под тяжелыми последствиями в данном случае следует понимать предусмотренный законом критерий — имущественный ущерб, который на момент совершения деяния составлял не менее пятидесяти минимальных месячных заработных плат, установленных на тот момент, подчеркнула прокуратура.

В ходе уголовного процесса была оценена ответственность всех лиц, вовлеченных в цепочку принятия решений о заказе специальных чартерных рейсов для командировок премьер-министра. В частности, в рамках уголовного процесса были проанализированы служебные и должностные полномочия премьер-министра, руководителя его аппарата, сотрудников, советников, должностных лиц и сотрудников ГК, которые имеют или могли бы иметь какую-либо связь с командировкой и организацией используемых в ней транспортных средств.

При оценке ответственности вовлеченных лиц был сделан вывод, что решения о выезде в командировки на специальных рейсах принимались внутри аппарата премьер-министра.

В ходе расследования было установлено, что правовые нормы не предусматривают полномочий сотрудников канцелярии премьер-министра принимать решения о принятии обязательств от имени государства по организации командировок.

Поскольку канцелярия премьер-министра не является самостоятельным органом, а является структурным подразделением ГК, за законность и целесообразность использования средств государственного бюджета, в том числе при принятии финансовых обязательств по организации командировок премьер-министра, в соответствии с законом о бюджете и финансовом управлении и другими нормативными актами отвечает руководитель учреждения — директор ГК.

В данном конкретном случае договоры о специальных рейсах заключал Цитсковскис, который также утверждал расходы на данную командировку.

В то же время в ходе уголовного процесса не были оценены и поставлены под сомнение соображения целесообразности в связи с полномочиями премьер-министра самостоятельно принимать решения о выезде в командировки. Таким образом, в данном уголовном процессе обвинение предъявлено не в связи с принятием решения о приобретении специальных чартерных рейсов, а в связи с ненадлежащим контролем за расходованием средств государственного бюджета в отношении выбора и оплаты транспортных средств, указала прокуратура.

С учетом как внешних нормативных актов, так и документов, регулирующих деятельность ГК, был сделан вывод, что такой контроль должен был осуществлять Цитсковскис.

Кроме того, в ходе уголовного процесса было установлено, что Цитсковский был осведомлен о том, что в канцелярии премьер-министра принимаются решения о закупке специальных рейсов по контракту, однако с его стороны не последовало никаких действий, чтобы в соответствии со своими должностными полномочиями положить конец этой практике и обеспечить закупку транспортных услуг, соответствующих закону.

При оценке ущерба, нанесенного государству в результате констатированного бездействия, была использована методология, основанная на нескольких критериях.

Во-первых, были учтены выводы ревизии Государственного контрольного управления о нецелевом и незаконном использовании средств государственного бюджета. Поскольку Государственный контроль разделил эти виды использования бюджетных средств, заключив, что ущерб государству нанесен в части незаконно израсходованных средств, в уголовном процессе также не было оснований для расширения этого охвата.

Во-вторых, при оценке обстоятельств организации каждой командировки был сделан вывод, что незаконными в уголовно-правовом смысле можно считать пять специальных чартерных рейсов, заказанных в 2022 году, которые были использованы в четырех командировках после того, как закончилась чрезвычайная ситуация, объявленная в связи с пандемией Covid -19 и, таким образом, не существовало правового основания для использования в этих целях средств, выделенных в законе «О государственном бюджете на 2022 год».

Кроме того, чтобы максимально исключить сомнения относительно возможной вины и связанного с ней размера ущерба, прокуратура в своей оценке не учитывала случаи, когда заказ регулярного коммерческого рейса был бы связан с дополнительными расходами для делегации премьер-министра. Таким образом, размер причиненного ущерба составляет 89 382 евро.

В то же время прокуратура указала, что Государственный контроль вправе принять решение о взыскании убытков с ответственных лиц в части незаконно использованных средств государственного бюджета, в отношении которых в данном уголовном процессе не было предъявлено обвинение.

В ходе уголовного процесса было подтверждено, что у подчиненных директора ГК сотрудников была возможность в разумные сроки приобрести билеты на регулярные коммерческие рейсы для командировок премьер-министра, что привело бы к значительно меньшим расходам для государственного бюджета и не поставило бы под угрозу выполнение функций премьер-министра.

Тем не менее директор ГК не выполнял свои должностные обязанности по обеспечению принятия решений в Канцелярии премьер-министра как структурного подразделения ГК в соответствии с законом и интересами государственного бюджета, в том числе не давал распоряжений своим подчиненным отменить специальные чартерные рейсы, зная, что такие рейсы приобретаются.

По этим причинам был сделан вывод, что бывший руководитель ГК Цитсковскис по халатности не выполнял свои должностные обязанности, что привело к убыткам для государственного бюджета.

Как уже сообщалось, 7 апреля в суде Цитсковскис отрицал свою вину по предъявленному ему обвинению в так называемом деле о полетах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.

Цитсковски также заявил в суде, что не признает заявленную компенсацию ущерба в размере 89 382 евро.

На следующее судебное заседание, которое состоится 19 мая в 10:00, планируется вызвать свидетелей. Всего на данный момент в деле предполагается привлечь 12 свидетелей и одного эксперта.