Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Почему за дорогущие полёты Кариньша судят не его, а директора Госканцелярии: объяснение прокуратуры (2)

© LETA 14 апреля, 2026 17:03

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Бывший директор Государственной канцелярии (ГК) Янис Цитсковскис (на фото) был осведомлен о том, что в аппарате тогдашнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) принимались решения о закупке специальных рейсов по контракту, однако с его стороны не последовало никаких действий, чтобы положить конец этой практике и обеспечить закупку транспортных услуг в соответствии с законом, указала прокуратура.

В распространенном прокуратурой заявлении говорится, что прокуратура призывает не высказывать публично предположения об обоснованности предъявленного Цитсковскому обвинения, поскольку рассмотрение этого вопроса находится в компетенции суда, в то время как публичное оспаривание обвинения может быть расценено как оказание давления на суд и прокуратуру.

Прокуратура указала, что уголовное производство возбуждено в связи с проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой, относительно использования специальных чартерных рейсов в зарубежных командировках Кариньша.

В рамках данного уголовного процесса Цитсковскому предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, если это повлекло за собой тяжкие последствия. Под тяжелыми последствиями в данном случае следует понимать предусмотренный законом критерий — имущественный ущерб, который на момент совершения деяния составлял не менее пятидесяти минимальных месячных заработных плат, установленных на тот момент, подчеркнула прокуратура.

В ходе уголовного процесса была оценена ответственность всех лиц, вовлеченных в цепочку принятия решений о заказе специальных чартерных рейсов для командировок премьер-министра. В частности, в рамках уголовного процесса были проанализированы служебные и должностные полномочия премьер-министра, руководителя его аппарата, сотрудников, советников, должностных лиц и сотрудников ГК, которые имеют или могли бы иметь какую-либо связь с командировкой и организацией используемых в ней транспортных средств.

При оценке ответственности вовлеченных лиц был сделан вывод, что решения о выезде в командировки на специальных рейсах принимались внутри аппарата премьер-министра.

В ходе расследования было установлено, что правовые нормы не предусматривают полномочий сотрудников канцелярии премьер-министра принимать решения о принятии обязательств от имени государства по организации командировок.

Поскольку канцелярия премьер-министра не является самостоятельным органом, а является структурным подразделением ГК, за законность и целесообразность использования средств государственного бюджета, в том числе при принятии финансовых обязательств по организации командировок премьер-министра, в соответствии с законом о бюджете и финансовом управлении и другими нормативными актами отвечает руководитель учреждения — директор ГК.

В данном конкретном случае договоры о специальных рейсах заключал Цитсковскис, который также утверждал расходы на данную командировку.

В то же время в ходе уголовного процесса не были оценены и поставлены под сомнение соображения целесообразности в связи с полномочиями премьер-министра самостоятельно принимать решения о выезде в командировки. Таким образом, в данном уголовном процессе обвинение предъявлено не в связи с принятием решения о приобретении специальных чартерных рейсов, а в связи с ненадлежащим контролем за расходованием средств государственного бюджета в отношении выбора и оплаты транспортных средств, указала прокуратура.

С учетом как внешних нормативных актов, так и документов, регулирующих деятельность ГК, был сделан вывод, что такой контроль должен был осуществлять Цитсковскис.

Кроме того, в ходе уголовного процесса было установлено, что Цитсковский был осведомлен о том, что в канцелярии премьер-министра принимаются решения о закупке специальных рейсов по контракту, однако с его стороны не последовало никаких действий, чтобы в соответствии со своими должностными полномочиями положить конец этой практике и обеспечить закупку транспортных услуг, соответствующих закону.

При оценке ущерба, нанесенного государству в результате констатированного бездействия, была использована методология, основанная на нескольких критериях.

Во-первых, были учтены выводы ревизии Государственного контрольного управления о нецелевом и незаконном использовании средств государственного бюджета. Поскольку Государственный контроль разделил эти виды использования бюджетных средств, заключив, что ущерб государству нанесен в части незаконно израсходованных средств, в уголовном процессе также не было оснований для расширения этого охвата.

Во-вторых, при оценке обстоятельств организации каждой командировки был сделан вывод, что незаконными в уголовно-правовом смысле можно считать пять специальных чартерных рейсов, заказанных в 2022 году, которые были использованы в четырех командировках после того, как закончилась чрезвычайная ситуация, объявленная в связи с пандемией Covid -19 и, таким образом, не существовало правового основания для использования в этих целях средств, выделенных в законе «О государственном бюджете на 2022 год».

Кроме того, чтобы максимально исключить сомнения относительно возможной вины и связанного с ней размера ущерба, прокуратура в своей оценке не учитывала случаи, когда заказ регулярного коммерческого рейса был бы связан с дополнительными расходами для делегации премьер-министра. Таким образом, размер причиненного ущерба составляет 89 382 евро.

В то же время прокуратура указала, что Государственный контроль вправе принять решение о взыскании убытков с ответственных лиц в части незаконно использованных средств государственного бюджета, в отношении которых в данном уголовном процессе не было предъявлено обвинение.

В ходе уголовного процесса было подтверждено, что у подчиненных директора ГК сотрудников была возможность в разумные сроки приобрести билеты на регулярные коммерческие рейсы для командировок премьер-министра, что привело бы к значительно меньшим расходам для государственного бюджета и не поставило бы под угрозу выполнение функций премьер-министра.

Тем не менее директор ГК не выполнял свои должностные обязанности по обеспечению принятия решений в Канцелярии премьер-министра как структурного подразделения ГК в соответствии с законом и интересами государственного бюджета, в том числе не давал распоряжений своим подчиненным отменить специальные чартерные рейсы, зная, что такие рейсы приобретаются.

По этим причинам был сделан вывод, что бывший руководитель ГК Цитсковскис по халатности не выполнял свои должностные обязанности, что привело к убыткам для государственного бюджета.

Как уже сообщалось, 7 апреля в суде Цитсковскис отрицал свою вину по предъявленному ему обвинению в так называемом деле о полетах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.

Цитсковски также заявил в суде, что не признает заявленную компенсацию ущерба в размере 89 382 евро.

На следующее судебное заседание, которое состоится 19 мая в 10:00, планируется вызвать свидетелей. Всего на данный момент в деле предполагается привлечь 12 свидетелей и одного эксперта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 22:41

Важно 2 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Важно 20:26

Важно 2 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Важно 20:16

Важно 2 комментариев

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

Важно 18:52

Важно 2 комментариев

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

Важно 18:36

Важно 2 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Важно 18:21

Важно 2 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Важно 18:20

Важно 2 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать