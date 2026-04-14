Паулс: «Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем»

Из-за проблем со здоровьем Паулс был вынужден отменить запланированные на октябрь 2025 года концерты в Латвии. Организаторы первоначально объясняли отмену выступлений простудой артиста, однако позже выяснилось, что речь шла о гораздо более серьезных проблемах.

Проблемы со здоровьем начались еще в 2024 году. Паулс объявил о возможном завершении карьеры из-за резкого ухудшения зрения: композитору стало трудно работать с нотами и делать записи, к тому же он окончательно отказался от вождения автомобиля.