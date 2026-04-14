«Хочу услышать ваше мнение – 250 евро – это адекватная цена за дистанционный визит (телефонный разговор) к врачу? Честно говоря, я была немного шокирована такой суммой. Никогда раньше не слышала: «Обратитесь к этому врачу (имя, фамилия), и он вам поможет, полностью решит проблему. Результат будет», – пишет Дайна.

Она отметила, что консультация длилась час, и дала её гастроэнтеролог Вия Скуя.

В комментариях люди разделились во мнениях, одни писали, что бывают случаи, когда цена вполне адекватна. Но многие отмечали, что это уж слишком.

"Нет, это ненормальная цена. Я тоже врач. И для среднего специалиста это слишком высокий прайс. Если только это не какой-нибудь самопровозглашенный врач. Типа гомеопата или специалиста альтернативной медицины, которые вообще врачами не являются. Скам! Не верю, что в Латвии какой-то специалист традиционной медицины может столько брать за одну консультацию", - написала одна медик.

"Однажды у меня была дистанционная консультация за 120 евро, которая длилась около 2 минут, и в ходе которой врач подтвердил, что анализы не подтверждают его выдуманный диагноз. Такой тонкий развод", - поделилась своим опытом Айя.

"А стриптиз включен? Недавно видела ценник за консультацию в 350 евро", - делится Анна.

Однако, стоит отметить, что большинство комментаторов сошлись во мнении, что если такая цена вообще существует, видимо, есть спрос.