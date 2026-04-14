Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 14:37

Важно 3 комментариев

LETA

Одна пользовательница социальных сетей, рассказала на сайте Threads о том, сколько она заплатила за телефонный разговор с врачом.

«Хочу услышать ваше мнение – 250 евро – это адекватная цена за дистанционный визит (телефонный разговор) к врачу? Честно говоря, я была немного шокирована такой суммой. Никогда раньше не слышала: «Обратитесь к этому врачу (имя, фамилия), и он вам поможет, полностью решит проблему. Результат будет», – пишет Дайна.

Смотреть в Threads

 

 

Она отметила, что консультация длилась час, и дала её гастроэнтеролог Вия Скуя.

В комментариях люди  разделились во мнениях, одни писали, что бывают случаи, когда цена вполне адекватна. Но многие отмечали, что это уж слишком.

"Нет, это ненормальная цена. Я тоже врач. И для среднего специалиста это слишком высокий прайс. Если только это не какой-нибудь самопровозглашенный врач. Типа гомеопата или специалиста альтернативной медицины, которые вообще врачами не являются. Скам! Не верю, что в Латвии какой-то специалист традиционной медицины может столько брать за одну консультацию", - написала одна медик.

"Однажды у меня была дистанционная консультация за 120 евро, которая длилась около 2 минут, и в ходе которой врач подтвердил, что анализы не подтверждают его выдуманный диагноз. Такой тонкий развод", - поделилась своим опытом Айя.

"А стриптиз включен? Недавно видела ценник за консультацию в 350 евро", - делится Анна.

Однако, стоит отметить, что большинство комментаторов сошлись во мнении, что если такая цена вообще существует, видимо, есть спрос.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3)

Главные новости

Важно

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет (3)

Важно 22:41

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica» (3)

Важно 20:26

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Важно 20:16

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование? (3)

Важно 18:52

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (3)

Важно 18:36

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами (3)

Важно 18:21

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии? (3)

Важно 18:20

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать