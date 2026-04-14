По его словам, после смены руководства в Департаменте мобильности самоуправление изменило подход и стало более требовательным заказчиком. Это, как отметил Клейнбергс, означает более строгий контроль за проектами и более чёткое распределение ответственности.

Клейнбергс сообщил, что к проекту Вантового моста с первого дня прикреплён конкретный руководитель проекта, который должен контролировать весь процесс и обеспечивать движение работ по плану.

Сейчас, по словам председателя думы, идёт проектирование, и в проект вовлечён строитель, который работает на нескольких объектах в Риге. Клейнбергс добавил, что эту компанию нельзя считать худшей в отрасли, и она сама признаёт ответственность по отдельным вопросам. При этом он подчеркнул, что главная проблема - сложная история проекта: он долго формировался по этапам, а изменения вносились уже по ходу реализации. Это привело к накоплению ошибок, которые стало трудно исправлять.

«Этот пример показывает, что проблемы начинаются уже в самом начале, а не только во время строительства», - подчеркнул Клейнбергс, добавив, что новая практика должна помочь избежать похожих ситуаций в будущем.