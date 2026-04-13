Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Вт, 14. Апреля
Доступность

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 20:30

Важно 8 комментариев

TV24

Обсуждение извечного латвийского вопроса на ток-шоу «Дамы с драмой» на канале STV Pirmā! началось с видео, который выложил чернокожий африканец, побывавший в Латвии и назвавший ее худшим местом, в котором он когда либо побывал.

Напомним, что он написал: «С самого начала я чувствовал себя нежеланным. Я зашёл в магазин, чтобы что-то купить, но мне отказались продать товар из-за расовых предубеждений. К сожалению, мне пришлось сократить своё путешествие».

Наопним также, что продавщица заявила, что не понимает английского, а ее попытки объяснить покупателю ситуацию на латышском ни к чему не привели.

Однако юрист Иева Бранте (на фото вверху) посчитала, что причина конфликта не в языковом барьере. «Дело здесь, скорее всего, было не в языке… дело было в том, что человек [продавщица] не способен принять тот факт, что есть люди другого цвета кожи». Она назвала такое поведение вопиющей нетерпимостью, свидетельствующей о более глубоких проблемах расизма в нашей стране. К этому мнению присоединилась и Линда Абу Мери: «Это одна из самых отвратительных черт, которые могут быть присущи человеку, потому что почему ты думаешь, что ты лучше, потому что ты белый? И что? Это твое единственное достижение?»

Но потом разговор плавно перетек на русский язык, и вот тут от либерализма Бранте не осталось и следа. Она заявила, что вообще то знает русский, но ей и в голову не придет говорить на нем: «Потому что нужно понимать, что существует определенная последовательность событий той эпохи, которая наложила на русский язык эту боль лет терроризма, убийств, оккупации. Возможно, это будет эмоционально, но когда музыка Вагнера понравилась Гитлеру, ее стали считать нацистской. Я пытаюсь провести здесь определенные параллели, чтобы русский мир сегодня понял, что его язык сегодня в обществе является языком убийц, террористов и оккупантов. Можно не соглашаться».

За русский язык вступилась директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бьорк: «Культура никому не принадлежит — культура не принадлежит ни Путину, ни тебе, ни мне! В России всегда существовала оппозиция и художники, которые сопротивлялись власти, поэтому культуру и язык нельзя сделать агрессором. Агрессор — это человек… и этот человек может говорить на любом языке, и нужно выступать против таких людей на любых языках мира».

Дана Бьорк. 

Тут ее неожиданно поддержала Линда Абу Мери: полностью искоренив русский язык, Латвия может лишиться важного «оружия» в информационной войне, поскольку неспособность нового поколения анализировать сообщения соседней страны может ослабить национальную безопасность.

Вот такая получилась дискуссия. А вы что думаете?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Важно

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
Важно

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Годовая декларация: новые тонкости
Эксклюзив

Годовая декларация: новые тонкости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами (8)

Мир 11:20

Мир 8 комментариев

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Читать
Загрузка

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов (8)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 8 комментариев

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Читать

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО) (8)

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 8 комментариев

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

Читать

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве (8)

Важно 11:04

Важно 8 комментариев

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Читать

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость (8)

Важно 10:52

Важно 8 комментариев

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Читать

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза? (8)

Важно 10:35

Важно 8 комментариев

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Читать

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ (8)

Новости Латвии 10:34

Новости Латвии 8 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

Читать