«Худшее место, где я был»: кругосветный путешественник высказался о Латвии

Редакция PRESS 30 марта, 2026 20:22

Важно

Туризм в Латвии играет важную роль — он стимулирует экономику и формирует имидж страны. Однако в последнее время в обществе всё чаще ощущается негативное отношение к приезжим — как к тем, кто здесь учится или работает, так и к туристам. Один путешественник из Африки рассказал о подобном опыте в социальной сети Threads.

«Латвия — худшее место, где я был. С самого начала я чувствовал себя нежеланным. Я зашёл в магазин, чтобы что-то купить, но мне отказались продать товар из-за расовых предубеждений. К сожалению, мне пришлось сократить своё путешествие», — написал «Jojo Travels» — африканец, который совершает путешествие с целью посетить все страны мира.

В комментариях латвийцы активно отреагировали, защищая свою страну. Многие подчеркнули, что по одному случаю нельзя судить о всей стране. Также предположили, что продавщица могла быть пожилой и просто не говорить по-английски. Ниже — выдержки из комментариев:

«Читая твой рассказ, видно, что тебе не “отказали из-за расы”. Пожилая продавщица просто не понимала английский и сдалась. Нет закона, обязывающего сотрудников магазина знать английский. Ты просто выставляешь себя жертвой».

«Все иностранцы думают, что латыши их ненавидят — поверь, это не расизм, мы просто не улыбаемся незнакомым людям».

«Можешь уточнить, какой это был магазин и что именно произошло? И корректно ли делать такие обобщения? По твоей логике: один продавец = расист = вся страна расистская = Латвия худшая».

«Латыши в целом не расисты. Скорее всего, у этой истории есть и другая сторона».

«Примерно месяц назад ещё один темнокожий турист был в Латвии — у него был отличный опыт: понравилась еда, люди были приветливы. Думаю, многое зависит от самого человека».

«Жаль, что у тебя был такой негативный опыт, но не слишком ли это — судить о всей стране по одному инциденту?»

«Я чувствую то же самое в Норвегии. И это не только в путешествиях. Латвия — нормальная страна, я там был и проблем не было; люди сдержанные, но и всё. В Германии намного хуже, там людям не хватает человечности».

«Одна девушка из Камеруна жила у меня в Риге месяц. Она была расстроена, что на улице никто не подходит и не начинает разговор, как, например, в Таиланде. Мне пришлось объяснить, что в Латвии людей с другим цветом кожи не воспринимают иначе. Это её немного огорчило».

«Я тебе вообще не верю — мой муж темнокожий, и он не сталкивается с расизмом! Ему очень нравится Латвия».

Образ Латвии создают депутаты-вредители, а сами латыши — вежливые: Божена Рынска
«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии
«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня
Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня

«Чистая, просторная»: иностранец в восторге от Риги. А местные в недоумении (1)

«Латвия — худшее место, где я был», — отозвался о нас кругосветный путешественник Jojo Travels. А вот другому приезжему – аргентинцы – Латвия безумно понравилась. Об этом рассказала в ФБ его подруга Ириса Видауска.

Иранская баллистическая ракета сбита силами НАТО над Турцией (1)

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Мерц попросил 80% беженцев из Сирии вернуться на родину (1)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал прибывших из Сирии беженцев вернуться в свою страну и помочь в послевоенном восстановлении их страны. В течение ближайших трех лет "около 80 процентов" из примерно миллиона сирийцев, нашедших убежище в Германии в период правления режима Башара Асада, должны вернуться на родину, заявил Мерц в понедельник, 30 марта, на совместной пресс-конференции с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине.

«Имеет право на самооборону»: Украина сожалеет в связи с падениями дронов в Латвии, Литве и Эстонии (1)

Украина выразила сожаление по поводу инцидентов — напомним, что на прошлой неделе во всех трёх странах Балтии произошли аварии с участием дронов, сообщила канцелярия президента Литвы, пишет "Неаткарига" со ссылкой на postimees.ee.

Накачал знакомого наркотиками и насиловал в прямом эфире до смерти: как развлекаются британцы (1)

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает ВВС.

Пелена иллюзий спала, Россия — главная угроза Европе: Миериня (1)

Пелена иллюзий спала - Россия является самой большой угрозой для Европы, заявила председатель Сейма Дайга Миериня в понедельник в Варшаве на встрече с маршалом польского парламента Влодзимежем Чажастым.

