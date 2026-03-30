«Латвия — худшее место, где я был. С самого начала я чувствовал себя нежеланным. Я зашёл в магазин, чтобы что-то купить, но мне отказались продать товар из-за расовых предубеждений. К сожалению, мне пришлось сократить своё путешествие», — написал «Jojo Travels» — африканец, который совершает путешествие с целью посетить все страны мира.

В комментариях латвийцы активно отреагировали, защищая свою страну. Многие подчеркнули, что по одному случаю нельзя судить о всей стране. Также предположили, что продавщица могла быть пожилой и просто не говорить по-английски. Ниже — выдержки из комментариев:

«Читая твой рассказ, видно, что тебе не “отказали из-за расы”. Пожилая продавщица просто не понимала английский и сдалась. Нет закона, обязывающего сотрудников магазина знать английский. Ты просто выставляешь себя жертвой».

«Все иностранцы думают, что латыши их ненавидят — поверь, это не расизм, мы просто не улыбаемся незнакомым людям».

«Можешь уточнить, какой это был магазин и что именно произошло? И корректно ли делать такие обобщения? По твоей логике: один продавец = расист = вся страна расистская = Латвия худшая».

«Латыши в целом не расисты. Скорее всего, у этой истории есть и другая сторона».

«Примерно месяц назад ещё один темнокожий турист был в Латвии — у него был отличный опыт: понравилась еда, люди были приветливы. Думаю, многое зависит от самого человека».

«Жаль, что у тебя был такой негативный опыт, но не слишком ли это — судить о всей стране по одному инциденту?»

«Я чувствую то же самое в Норвегии. И это не только в путешествиях. Латвия — нормальная страна, я там был и проблем не было; люди сдержанные, но и всё. В Германии намного хуже, там людям не хватает человечности».

«Одна девушка из Камеруна жила у меня в Риге месяц. Она была расстроена, что на улице никто не подходит и не начинает разговор, как, например, в Таиланде. Мне пришлось объяснить, что в Латвии людей с другим цветом кожи не воспринимают иначе. Это её немного огорчило».

«Я тебе вообще не верю — мой муж темнокожий, и он не сталкивается с расизмом! Ему очень нравится Латвия».