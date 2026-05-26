Организация была основана в 2018 году. Среди ее основателей и сторонников - граждане и неграждане Латвии, беженцы из России, люди разной этнической принадлежности и разных вероисповеданий.

"Латвия - это наш дом. Несомненно, нам еще многое предстоит улучшить, в том числе и сфере межэтнических отношений. Порой нам предстоит не просто прийти к компромиссу - нам, для начала, нужно научиться искать компромисс. Однако для этого у нас имеются все необходимые инструменты - свободные выборы, свобода слова и собраний, независимый суд и европейские институты, защищающие наши права. Или, иначе, у нас есть все то, что чего диктатор Путин лишил русских людей в самой России", - говорится в заявлении.

"Русские жители Латвии не нуждаются в том, чтобы их защищали тираны и убийцы. Никаких "гонений" и "системной дискриминации русских" в Латвийской Республике нет. Обращение нелегитимного правительства РФ, возглавляемого диктатором и узурпатором Владимиром Путиным, в Международный Суд ООН является провокацией - частью очевидного уже всем плана по подготовке гибридной агрессии против Латвии", - считает АРЭМ.

"Самое страшное, что может случиться с русскими в Латвии - это приход путинских "освободителей" - захватчиков и убийц. Но также нет сомнений, что, если этот страшный час настанет, русские граждане Латвии встанут плечом к плечу с латышами, чтобы вместе защищать свою землю и свой народ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Москва готовится обратиться в Международный суд против стран Балтии, которые "отказываются прекратить ограничение прав русских", поскольку переговоры с этими странами были безрезультатными, сообщил в понедельник газете "Известия" представитель Министерства иностранных дел (МИД) России.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Балтии, особенно Латвия, резко усилили давление на проживающих там русских и сейчас наблюдается "резкая вспышка русофобии, культивируемой на государственном уровне", утверждает российская сторона.