План России подать в суд ООН на Латвию — провокация: ассоциация лояльных к Латвии русских (1)

Редакция PRESS 26 мая, 2026 14:07

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

План России подать в суд ООН на Латвию является провокацией, подчеркивает в своем заявлении Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ).

Организация была основана в 2018 году. Среди ее основателей и сторонников - граждане и неграждане Латвии, беженцы из России, люди разной этнической принадлежности и разных вероисповеданий.

"Латвия - это наш дом. Несомненно, нам еще многое предстоит улучшить, в том числе и сфере межэтнических отношений. Порой нам предстоит не просто прийти к компромиссу - нам, для начала, нужно научиться искать компромисс. Однако для этого у нас имеются все необходимые инструменты - свободные выборы, свобода слова и собраний, независимый суд и европейские институты, защищающие наши права. Или, иначе, у нас есть все то, что чего диктатор Путин лишил русских людей в самой России", - говорится в заявлении.

"Русские жители Латвии не нуждаются в том, чтобы их защищали тираны и убийцы. Никаких "гонений" и "системной дискриминации русских" в Латвийской Республике нет. Обращение нелегитимного правительства РФ, возглавляемого диктатором и узурпатором Владимиром Путиным, в Международный Суд ООН является провокацией - частью очевидного уже всем плана по подготовке гибридной агрессии против Латвии", - считает АРЭМ.

"Самое страшное, что может случиться с русскими в Латвии - это приход путинских "освободителей" - захватчиков и убийц. Но также нет сомнений, что, если этот страшный час настанет, русские граждане Латвии встанут плечом к плечу с латышами, чтобы вместе защищать свою землю и свой народ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Москва готовится обратиться в Международный суд против стран Балтии, которые "отказываются прекратить ограничение прав русских", поскольку переговоры с этими странами были безрезультатными, сообщил в понедельник газете "Известия" представитель Министерства иностранных дел (МИД) России.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Балтии, особенно Латвия, резко усилили давление на проживающих там русских и сейчас наблюдается "резкая вспышка русофобии, культивируемой на государственном уровне", утверждает российская сторона.

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится (1)

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством? (1)

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук (1)

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума? (1)

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел (1)

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений (1)

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

