Арктический циклон на подходе: погода во вторник

Синоптики прогнозируют переменную облачность и местами кратковременные дожди.

Будет дуть слабый или умеренно сильный западный, северо-западный ветер. Утром на востоке страны, а днем ​​и в других районах Латвии скорость ветра достигнет 10-15 метров в секунду с порывами.

В Риге ожидается преимущественно легкая облачность, вероятность осадков низкая. При слабом или умеренном северо-западном ветре температура воздуха поднимется до +18 градусов.

В Западной и Центральной Европе преобладает обширная зона высокого давления и тепла. В России находится циклон. Холодный воздух из Арктики приближается к Латвии; скорость северо-западного ветра с порывами в среду местами может превышать 20 метров в секунду.

Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 10¹⁴ гектопаскалей в Алуксне до 10¹⁹ гектопаскалей в регионе Курземе.

