Будем выходить на пенсию в 72 года: кто пугает латвийцев?

«В Латвии хотят повысить пенсионный возраст до 72 лет. Почему? Потому что мы самые здоровые люди в Европе», — говорится в видео одной блогера, которое в соцсетях посмотрели десятки тысяч человек.

В Латвии уже второй год пенсия по возрасту назначается с 65 лет. Повышение с 64 до 65 лет происходило постепенно в течение четырех лет. Re:Baltica не нашла высказываний политиков о планах повысить возраст еще больше.

История с выходом на пенсию в 72 года начались пять лет назад, когда Европейская комиссия опубликовала «Зеленую книгу по проблемам старения», где анализировались проблемы, вызванные старением населения Европы, и возможные решения. Эксперты обсуждают коэффициент демографической нагрузки — соотношение между населением пенсионного и трудоспособного возраста.

Чтобы к 2040 году этот показатель остался на уровне 2020 года, например, в Литве продолжительность трудоспособного возраста пришлось бы продлить до 72 лет. Латвию авторы доклада не упоминают.

Анализ экспертов Еврокомиссии не означает, что пенсионный возраст планируется повышать. Несколько министров благосостояния такие планы опровергли, отметив, что "65 лет — оптимальный пенсионный возраст. Если государство приведет в порядок систему здравоохранения, пожилые люди сами захотят работать".

Ещё в 2023 году премьер-министр Эвика Силиня , занимая тогда пост министра благосостояния, Латвийскому радио сказала: «Я сейчас не рассматриваю повышение пенсионного возраста. Это не входило в мои планы. У нас есть достаточно других актуальных вопросов, связанных с пенсиями».

Таким образом, нет оснований пугать людей тем, что политики сейчас планируют повысить пенсионный возраст.