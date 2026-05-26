Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

Будем выходить на пенсию в 72 года: кто пугает латвийцев?

Редакция PRESS 26 мая, 2026 14:07

Важно 0 комментариев

Откуда «растут ноги» у заблуждения о том, что Латвия планирует повысить пенсионный возраст до 72 лет? Это выяснял проект проверки фактов Re:Check Балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica, сообщает rus.lsm.lv. 

«В Латвии хотят повысить пенсионный возраст до 72 лет. Почему? Потому что мы самые здоровые люди в Европе», — говорится в видео одной блогера, которое в соцсетях посмотрели десятки тысяч человек.

В Латвии уже второй год пенсия по возрасту назначается с 65 лет. Повышение с 64 до 65 лет происходило постепенно в течение четырех лет. Re:Baltica не нашла высказываний политиков о планах повысить возраст еще больше.

История с выходом на пенсию в 72 года начались пять лет назад, когда Европейская комиссия опубликовала «Зеленую книгу по проблемам старения», где анализировались проблемы, вызванные старением населения Европы, и возможные решения. Эксперты обсуждают коэффициент демографической нагрузки — соотношение между населением пенсионного и трудоспособного возраста.

Чтобы к 2040 году этот показатель остался на уровне 2020 года, например, в Литве продолжительность трудоспособного возраста пришлось бы продлить до 72 лет. Латвию авторы доклада не упоминают.

Анализ экспертов Еврокомиссии не означает, что пенсионный возраст планируется повышать. Несколько министров благосостояния такие планы опровергли, отметив, что "65 лет — оптимальный пенсионный возраст. Если государство приведет в порядок систему здравоохранения, пожилые люди сами захотят работать".

Ещё в 2023 году премьер-министр Эвика Силиня , занимая тогда пост министра благосостояния, Латвийскому радио сказала: «Я сейчас не рассматриваю повышение пенсионного возраста. Это не входило в мои планы. У нас есть достаточно других актуальных вопросов, связанных с пенсиями».

Таким образом, нет оснований пугать людей тем, что политики сейчас планируют повысить пенсионный возраст.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Важно

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Важно

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Важно

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Животные 0 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

Мир 0 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать