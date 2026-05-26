Всё наперекосяк: если Сейм утвердит правительство Кулбергса, придётся перетасовать депутатов

Поскольку министры "Нового Единства" и бывший премьер-министр Эвика Силиня вернутся к работе в Сейме, с так называемыми мягкими мандатами придется попрощаться Янису Зариньшу, Виестурсу Зариньшу, Гатису Лиепиньшу и Ингриде Цирцене. В парламент вернутся бывший министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр по делам умного управления и регионального развития Раймондс Чударс.

В то же время с возвращением в парламент министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") депутатского мандата лишится Лига Раснача. Вместо политика Союза зеленых и крестьян (СЗК) Улдиса Аугулиса, который может занять пост министра земледелия, в Сейм временно вернется Гиртс Штекерхофс. Он ранее лишился мандата после ухода Аугулиса с поста министра благосостояния.

Как следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), если депутаты Национального объединения, выдвинутые на посты министров - Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис, Янис Домбрава и Янис Витенбергс - также решат сложить свои депутатские мандаты, "мягкие" мандаты достанутся соответственно Нормундсу Дзинтарсу, Гиртсу Лапиньшу, Янису Иесалниексу и Арнолдсу Ятниексу. Однако политики еще не прокомментировали, сложат ли они депутатские мандаты.

Существенные изменения ожидаются и во фракции ОС. Как подтвердил агентству ЛЕТА глава фракции Эдгарс Таварс, ни один из политиков ОС, которые будут работать в правительстве, не планирует сохранять депутатский мандат, поэтому к Сейму временно присоединятся четыре новых депутата - Иева Бранте, Инга Приеде, Райвис Калейс и Давис Мелналкснис.

Предполагается, что после утверждения правительства место Кулбергса в парламенте займет Бранте, место будущего министра юстиции Эдвардса Смилтенса - Мелналкснис, место Таварса, который может возглавить министерство по делам умного управления и регионального развития, - Приеде, а место выдвинутого на пост министра финансов Мариса Кучинскиса - Калейс. Также, учитывая работу Смилтенса в президиуме Сейма, может измениться и состав президиума.

Бранте, а также депутат думы Лимбажского края Мелналкснис ("Латвийское объединение регионов" (ЛОР)) подтвердили, что после утверждения нового правительства готовы работать в Сейме.