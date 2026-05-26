Всё наперекосяк: если Сейм утвердит правительство Кулбергса, придётся перетасовать депутатов

Если Сейм утвердит предложенное политиком "Объединенного списка" (ОС) Андрисом Кулбергсом правительство, в парламенте ожидаются существенные изменения в составе депутатов, в том числе мандаты могут получить несколько представителей самоуправлений, свидетельствует обобщенная агентством ЛЕТА информация.

Поскольку министры "Нового Единства" и бывший премьер-министр Эвика Силиня вернутся к работе в Сейме, с так называемыми мягкими мандатами придется попрощаться Янису Зариньшу, Виестурсу Зариньшу, Гатису Лиепиньшу и Ингриде Цирцене. В парламент вернутся бывший министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр по делам умного управления и регионального развития Раймондс Чударс.

В то же время с возвращением в парламент министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") депутатского мандата лишится Лига Раснача. Вместо политика Союза зеленых и крестьян (СЗК) Улдиса Аугулиса, который может занять пост министра земледелия, в Сейм временно вернется Гиртс Штекерхофс. Он ранее лишился мандата после ухода Аугулиса с поста министра благосостояния.

Как следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), если депутаты Национального объединения, выдвинутые на посты министров - Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис, Янис Домбрава и Янис Витенбергс - также решат сложить свои депутатские мандаты, "мягкие" мандаты достанутся соответственно Нормундсу Дзинтарсу, Гиртсу Лапиньшу, Янису Иесалниексу и Арнолдсу Ятниексу. Однако политики еще не прокомментировали, сложат ли они депутатские мандаты.

Существенные изменения ожидаются и во фракции ОС. Как подтвердил агентству ЛЕТА глава фракции Эдгарс Таварс, ни один из политиков ОС, которые будут работать в правительстве, не планирует сохранять депутатский мандат, поэтому к Сейму временно присоединятся четыре новых депутата - Иева Бранте, Инга Приеде, Райвис Калейс и Давис Мелналкснис.

Предполагается, что после утверждения правительства место Кулбергса в парламенте займет Бранте, место будущего министра юстиции Эдвардса Смилтенса - Мелналкснис, место Таварса, который может возглавить министерство по делам умного управления и регионального развития, - Приеде, а место выдвинутого на пост министра финансов Мариса Кучинскиса - Калейс. Также, учитывая работу Смилтенса в президиуме Сейма, может измениться и состав президиума.

Бранте, а также депутат думы Лимбажского края Мелналкснис ("Латвийское объединение регионов" (ЛОР)) подтвердили, что после утверждения нового правительства готовы работать в Сейме.

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

