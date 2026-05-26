Все голубоглазые люди дальние родственники

Исследователи из Копенгагенского университета пришли к выводу, что все голубоглазые люди, вероятно, унаследовали одну и ту же древнюю мутацию. Она появилась примерно 6–10 тысяч лет назад и повлияла на работу гена, связанного с выработкой пигмента в радужке глаза.

Изначально, как объяснял профессор Ханс Эйберг, у людей были карие глаза разных оттенков. Затем возникла мутация в области гена HERC2, которая стала работать как своеобразный «выключатель» для гена OCA2. Этот ген связан с количеством коричневого пигмента. Когда его активность в радужке снижается, глаза выглядят голубыми.

Самое любопытное — у голубоглазых людей нашли один и тот же генетический вариант. Поэтому учёные и говорят об общем предке: не в бытовом смысле «один прапрадедушка на всех», а в генетическом смысле — одна древняя мутация распространилась среди потомков.

Здесь, конечно, есть красивое «вау»: если у вас голубые глаза, где-то очень далеко в прошлом ваша семейная история пересекается с историями миллионов других людей. Не за праздничным столом, а в ДНК.

При этом голубые глаза — не «отдельный цветовой краситель». В радужке нет синего пигмента как краски. Голубой оттенок возникает из-за меньшего количества меланина и того, как свет рассеивается в тканях глаза.

По разным оценкам, голубые глаза есть примерно у 8–10% населения планеты. У младенцев цвет глаз также может меняться: у некоторых детей, родившихся с голубыми глазами, позже накапливается больше пигмента, и глаза становятся серыми, зелёными, ореховыми или карими.

Так что фраза «все голубоглазые произошли от одного человека» звучит чуть громче, чем надо. Но сама идея не выдумка: голубые глаза действительно связаны с древней мутацией, которая когда-то появилась у одного носителя — и затем разошлась по миру.