Все голубоглазые люди дальние родственники

Голубые глаза выглядят как личная семейная черта: у мамы, у дедушки, у ребёнка. Но генетики давно подозревают, что у этой особенности есть куда более древняя история.

Исследователи из Копенгагенского университета пришли к выводу, что все голубоглазые люди, вероятно, унаследовали одну и ту же древнюю мутацию. Она появилась примерно 6–10 тысяч лет назад и повлияла на работу гена, связанного с выработкой пигмента в радужке глаза.

Изначально, как объяснял профессор Ханс Эйберг, у людей были карие глаза разных оттенков. Затем возникла мутация в области гена HERC2, которая стала работать как своеобразный «выключатель» для гена OCA2. Этот ген связан с количеством коричневого пигмента. Когда его активность в радужке снижается, глаза выглядят голубыми.

Самое любопытное — у голубоглазых людей нашли один и тот же генетический вариант. Поэтому учёные и говорят об общем предке: не в бытовом смысле «один прапрадедушка на всех», а в генетическом смысле — одна древняя мутация распространилась среди потомков.

Здесь, конечно, есть красивое «вау»: если у вас голубые глаза, где-то очень далеко в прошлом ваша семейная история пересекается с историями миллионов других людей. Не за праздничным столом, а в ДНК.

При этом голубые глаза — не «отдельный цветовой краситель». В радужке нет синего пигмента как краски. Голубой оттенок возникает из-за меньшего количества меланина и того, как свет рассеивается в тканях глаза.

По разным оценкам, голубые глаза есть примерно у 8–10% населения планеты. У младенцев цвет глаз также может меняться: у некоторых детей, родившихся с голубыми глазами, позже накапливается больше пигмента, и глаза становятся серыми, зелёными, ореховыми или карими.

Так что фраза «все голубоглазые произошли от одного человека» звучит чуть громче, чем надо. Но сама идея не выдумка: голубые глаза действительно связаны с древней мутацией, которая когда-то появилась у одного носителя — и затем разошлась по миру.

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

