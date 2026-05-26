Это заседание продолжило начатое 6 мая обсуждение, о котором «Неаткарига» сообщила под заголовком «Впустят 14 тысяч иностранцев в год, чтобы можно было учить их латышскому языку». 20 мая речь шла о том, из каких людей формировать эту группу приезжих. Есть ли у Латвии еще выбор — впускать одних и не впускать других? Если выбор есть, то его нельзя упускать.

Поэтому со своими соображениями выступил депутат Сейма, представляющий Национальный союз, Юргис Клотиньш. «Его партийная принадлежность имеет огромное значение. Если бы высказался какой-нибудь «прогрессивный», то его можно было бы заподозрить в том, что он хочет здесь иммигрантов потому, что у его партии такая идеология. Но если депутат от Национального объединения говорит, что иммигранты нужны, значит, они нужны», - отмечает «Неаткарига». Остается выслушать аргументы, почему нужны именно они, а не другие:

«Как мы выбрали страны — Узбекистан, Таджикистан, всю Центральную Азию, из которых приглашаются гастарбайтеры? Я хочу сослаться на опыт Литвы. Предыдущий Сейм Литвы принял декларацию, в которой указал, что необходимо привлекать гастарбайтеров из стран, с которыми существует большее культурное сходство.

Сейчас в Литве растет число гастарбайтеров из Филиппин. Когда-то это была испанская колония, затем находилась под властью США. В странах Восточной Азии есть свои культурные традиции, но они очень прочно укоренились в западной католической традиции. И, как известно, эта традиция существует и в Литве.

Для Латвии она также важна, особенно в Латгалии. Думаю, нам следует обратить внимание на Восточную Азию, на Филиппины. Если нужно привлечь большее количество гастарбайтеров, то не из тех стран, где доминируют ислам и русский язык. Филиппинцы в основном очень хорошо говорят по-английски».

Комментарий Press.lv:

Ну, вообще говоря, ислам действительно не является на Филиппинах доминирующей религией. Мусульман там всего 6–10% населения страны - в зависимости от методики подсчёта. Однако в абсолютных цифрах это 7–12 миллионов человек, что превышает население стран Балтии вместе взятых.

Насчет "очень хорошо" говорят по-английски - тоже не всё так однозначно. В больших городах и туристических центрах (откуда вряд ли к нам поедут гастарбайтеры) - хорошо. В глубинке - значительно хуже.

Но насчёт русского языка - прям в точку. Действительно, откуда бы филиппинцам знать русский. Так это и есть ключевое преимущество, которое перекрывает любые недостатки как бык овцу! Будем брать!