С Филиппин — там не знают русского и мало мусульман! В Сейме спорят, откуда завозить мигрантов (4)

Редакция PRESS 26 мая, 2026 16:36

В Комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и социальной сплоченности продолжается обсуждение актуальнейшего вопроса: сколько человек Латвия должна принять, чтобы сохранить жизнеспособность государства, несмотря на вымирание населения, сообщает «Неаткарига». В повестке дня заседания комиссии 20 мая был один пункт: «О вовлечении граждан третьих стран в рынок труда Латвии и контроле за этим процессом».

Это заседание продолжило начатое 6 мая обсуждение, о котором «Неаткарига» сообщила под заголовком «Впустят 14 тысяч иностранцев в год, чтобы можно было учить их латышскому языку». 20 мая речь шла о том, из каких людей формировать эту группу приезжих. Есть ли у Латвии еще выбор — впускать одних и не впускать других? Если выбор есть, то его нельзя упускать.

Поэтому со своими соображениями выступил депутат Сейма, представляющий Национальный союз, Юргис Клотиньш. «Его партийная принадлежность имеет огромное значение. Если бы высказался какой-нибудь «прогрессивный», то его можно было бы заподозрить в том, что он хочет здесь иммигрантов потому, что у его партии такая идеология. Но если депутат от Национального объединения говорит, что иммигранты нужны, значит, они нужны», - отмечает «Неаткарига». Остается выслушать аргументы, почему нужны именно они, а не другие:

«Как мы выбрали страны — Узбекистан, Таджикистан, всю Центральную Азию, из которых приглашаются гастарбайтеры? Я хочу сослаться на опыт Литвы. Предыдущий Сейм Литвы принял декларацию, в которой указал, что необходимо привлекать гастарбайтеров из стран, с которыми существует большее культурное сходство.

Сейчас в Литве растет число гастарбайтеров из Филиппин. Когда-то это была испанская колония, затем находилась под властью США. В странах Восточной Азии есть свои культурные традиции, но они очень прочно укоренились в западной католической традиции. И, как известно, эта традиция существует и в Литве.

Для Латвии она также важна, особенно в Латгалии. Думаю, нам следует обратить внимание на Восточную Азию, на Филиппины. Если нужно привлечь большее количество гастарбайтеров, то не из тех стран, где доминируют ислам и русский язык. Филиппинцы в основном очень хорошо говорят по-английски».

Комментарий Press.lv: 

Ну, вообще говоря, ислам действительно не является на Филиппинах доминирующей религией. Мусульман там всего 6–10% населения страны - в зависимости от методики подсчёта. Однако в абсолютных цифрах это 7–12 миллионов человек, что превышает население стран Балтии вместе взятых. 

Насчет "очень хорошо" говорят по-английски - тоже не всё так однозначно. В больших городах и туристических центрах (откуда вряд ли к нам поедут гастарбайтеры) - хорошо. В глубинке - значительно хуже. 

Но насчёт русского языка - прям в точку. Действительно, откуда бы филиппинцам знать русский. Так это и есть ключевое преимущество, которое перекрывает любые недостатки как бык овцу! Будем брать!

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится (4)

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством? (4)

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук (4)

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума? (4)

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел (4)

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (4)

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений (4)

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

