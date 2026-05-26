Срыв экзамена из-за воздушной тревоги: 1350 школьников снова будут сдавать латышский язык

Редакция PRESS 26 мая, 2026 11:54

LETA

Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования (ГАРО).

Как сообщили агентству ЛЕТА в ГАРО, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться.

Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии.

В свою очередь, экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края, а еще пять учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов.

Как сообщалось, 19 мая из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9-х классов, а 20 мая было временно прервано проведение централизованных экзаменов по физике для средней школы на оптимальный и высший уровень.

Незадолго до экзаменов в сотрудничестве с Министерством образования и науки ГАРО разослало учебным заведениям информационный материал о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с геополитической обстановкой и возможными угрозами в воздушном пространстве.

В агентстве указали, что материал предназначен для обеспечения единого подхода и оперативных действий в чрезвычайных ситуациях. При этом в ГАРО напомнили, что решения об организации работы учебных заведений в конкретном самоуправлении принимает соответствующая местная власть.

После инцидентов МОН предложило предусмотреть возможность освобождения школьников от государственных проверочных работ в случаях, когда из-за чрезвычайных обстоятельств проведение экзамена отменяется или прерывается. Решение по этому предложению правительство может принять на заседании во вторник, что следует из повестки дня заседания правительства.

Комментарии (0)
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

