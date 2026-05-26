Срыв экзамена из-за воздушной тревоги: 1350 школьников снова будут сдавать латышский язык

Как сообщили агентству ЛЕТА в ГАРО, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться.

Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии.

В свою очередь, экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края, а еще пять учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов.

Как сообщалось, 19 мая из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких краях Латвии был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9-х классов, а 20 мая было временно прервано проведение централизованных экзаменов по физике для средней школы на оптимальный и высший уровень.

Незадолго до экзаменов в сотрудничестве с Министерством образования и науки ГАРО разослало учебным заведениям информационный материал о действиях в непредвиденных ситуациях в связи с геополитической обстановкой и возможными угрозами в воздушном пространстве.

В агентстве указали, что материал предназначен для обеспечения единого подхода и оперативных действий в чрезвычайных ситуациях. При этом в ГАРО напомнили, что решения об организации работы учебных заведений в конкретном самоуправлении принимает соответствующая местная власть.

После инцидентов МОН предложило предусмотреть возможность освобождения школьников от государственных проверочных работ в случаях, когда из-за чрезвычайных обстоятельств проведение экзамена отменяется или прерывается. Решение по этому предложению правительство может принять на заседании во вторник, что следует из повестки дня заседания правительства.