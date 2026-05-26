Поджоги на железной дороге по заданию Кремля: СГБ передала в суд дело четырёх диверсантов

Троих подозреваемых задержали в январе 2026 года в ходе совместной операции Госполиции и СГБ. Четвёртый фигурант, выполнявший роль посредника (находил исполнителей и координировал оплату), на момент задержания уже находился в тюрьме по другому делу.

В настоящее время все четверо подозреваемых содержатся под стражей.

По данным следствия, злоумышленники совершили четыре поджога объектов железнодорожной инфраструктуры в Риге: три — в октябре 2025 года и один — в январе 2026-го. Главный исполнитель лично поджёг один электрораспределительный шкаф и привлекал сообщников для поджога релейных шкафов. В результате были уничтожены оборудование, отвечающее за освещение железной дороги и управление движением поездов.

Видеозаписи с мест поджогов отправлялись заказчику через Telegram в качестве отчёта.

СГБ инкриминирует подозреваемым две статьи Уголовного закона: содействие иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, совершённое в составе группы, а также умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога. Общий причинённый ущерб оценивается в 372 014 евро.

Ранее, в начале марта, СГБ уже предложила начать уголовное преследование против двух других лиц (граждан Латвии 1999 и 2006 годов рождения) за аналогичные поджоги железнодорожных объектов в интересах России. Они также обвиняются в содействии иностранному государству и умышленном уничтожении имущества.