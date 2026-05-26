Индийцы заблудились в латвийских лесах и едва не умерли от голода: подробности

В социальных сетях полиция сообщает, что в понедельник поступила информация о подозрительных людях в Огрском крае, Бирзгальской волости, на автодороге Рижская ГЭС - Яунелгава. Звонивший сообщил, что двое иностранных граждан останавливают проезжающие автомобили в направлении от Кегумса к Яунелгаве.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка встретили звонившего и двух иностранных граждан. В ходе разговора выяснилось, что эти люди являются гражданами Индии и незаконно пересекли латвийскую границу, пояснили в полиции. Иностранцы были задержаны.

В ходе дальнейших бесед с задержанными была получена информация о том, что в близлежащем лесном массиве находятся еще шесть мужчин, которые уже несколько дней были лишены еды и долгое время - воды. Также выяснилось, что один из мужчин получил травму головы, сообщает муниципальная полиция.

О случившемся были проинформированы Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи, которые прибыли на место происшествия. В сотрудничестве с сотрудниками Госполиции в лесном массиве были найдены и остальные люди, которые были задержаны и переданы должностным лицам Государственной пограничной охраны для проведения дальнейших процессуальных действий.