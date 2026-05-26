Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

Климат убил «короля манго»: урожай рухнул почти на 90%

Редакция PRESS 26 мая, 2026 09:22

Всюду жизнь 0 комментариев

В Индии в этом году сильно пострадал урожай манго Alphonso — знаменитого сорта, который называют «королём манго». В отдельных районах штата Махараштра фермеры сообщают о потерях до 90%.

Alphonso ценят за насыщенный вкус, аромат и плотную мякоть. Это не просто летний фрукт, а сезонный деликатес и важная часть местной экономики. Но в 2026 году сезон фактически сорвался.

По данным Reuters, правительственное исследование оценило потери урожая в районе Девгад на уровне 85–90%. Сначала деревьям помешали резкие перепады дневных и ночных температур в декабре и январе: они повредили цветение и завязь плодов. Затем необычно жаркая погода в апреле и мае испортила уже сформировавшиеся манго.

Для фермеров это не абстрактная климатическая история. 26-летняя садовод Комал Валке рассказала Reuters, что трёхакровый семейный сад почти не дал урожая Alphonso. Чтобы выполнить заказы онлайн-супермаркетов, семье приходится докупать манго у более крупных хозяйств.

Индия — крупнейший производитель манго в мире. В сезоне 2024–2025 годов страна произвела около 28 млн тонн этого фрукта. Большая часть манго остаётся внутри страны, но экспорт тоже важен: в 2025 году Индия отправила за рубеж свежих манго примерно на 56 млн долларов и манговой мякоти примерно на 80 млн долларов.

В этом году удар пришёл ещё и со стороны логистики. Из-за войны вокруг Ирана подорожали перевозки и начались задержки поставок в страны Персидского залива. Один из экспортёров рассказал Reuters, что фрахтовые расходы выросли более чем вдвое, а его поставки сократились почти на 40%.

В результате часть манго, предназначенного на экспорт, пошла на внутренний рынок. Получилась странная ситуация: урожая мало, но цены в некоторых местах всё равно оказались под давлением вниз.

Пострадали не только фермеры. Вокруг манго работают упаковщики, перевозчики и производители коробок. Один предприниматель из Малвана рассказал, что у него осталось около 100 тысяч непроданных коробок.

Так что история «короля манго» оказалась не просто фруктовой новостью. Она показывает, как погода, экспорт и геополитика могут ударить даже по самому знаменитому сезонному продукту.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Важно

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Важно

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Важно

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Животные 0 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

Мир 0 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать