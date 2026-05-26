Климат убил «короля манго»: урожай рухнул почти на 90%

Alphonso ценят за насыщенный вкус, аромат и плотную мякоть. Это не просто летний фрукт, а сезонный деликатес и важная часть местной экономики. Но в 2026 году сезон фактически сорвался.

По данным Reuters, правительственное исследование оценило потери урожая в районе Девгад на уровне 85–90%. Сначала деревьям помешали резкие перепады дневных и ночных температур в декабре и январе: они повредили цветение и завязь плодов. Затем необычно жаркая погода в апреле и мае испортила уже сформировавшиеся манго.

Для фермеров это не абстрактная климатическая история. 26-летняя садовод Комал Валке рассказала Reuters, что трёхакровый семейный сад почти не дал урожая Alphonso. Чтобы выполнить заказы онлайн-супермаркетов, семье приходится докупать манго у более крупных хозяйств.

Индия — крупнейший производитель манго в мире. В сезоне 2024–2025 годов страна произвела около 28 млн тонн этого фрукта. Большая часть манго остаётся внутри страны, но экспорт тоже важен: в 2025 году Индия отправила за рубеж свежих манго примерно на 56 млн долларов и манговой мякоти примерно на 80 млн долларов.

В этом году удар пришёл ещё и со стороны логистики. Из-за войны вокруг Ирана подорожали перевозки и начались задержки поставок в страны Персидского залива. Один из экспортёров рассказал Reuters, что фрахтовые расходы выросли более чем вдвое, а его поставки сократились почти на 40%.

В результате часть манго, предназначенного на экспорт, пошла на внутренний рынок. Получилась странная ситуация: урожая мало, но цены в некоторых местах всё равно оказались под давлением вниз.

Пострадали не только фермеры. Вокруг манго работают упаковщики, перевозчики и производители коробок. Один предприниматель из Малвана рассказал, что у него осталось около 100 тысяч непроданных коробок.

Так что история «короля манго» оказалась не просто фруктовой новостью. Она показывает, как погода, экспорт и геополитика могут ударить даже по самому знаменитому сезонному продукту.