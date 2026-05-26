Иран согласен вывезти свой обогащённый уран в Китай: СМИ. Войне конец?

Редакция PRESS 26 мая, 2026 09:55

Мир

Иран готов вывезти свои запасы высокообогащенного урана при условии, что они будут переданы на хранение в Китай, сообщили источники Al Arabiya и Al Hadath. По их данным, Тегеран согласился на требование США отказаться от накопленного материала, однако до заключения сделки намерен получить гарантии от Пекина относительно места хранения и дальнейшей судьбы урана.

Как ранее писала The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, вопрос обогащенного урана должен стать ключевой темой переговоров между Тегераном и Вашингтоном в ближайшие 30–60 дней. Американские источники газеты утверждали, что США добиваются полного отказа Ирана от существующих запасов, хотя механизм их передачи или утилизации пока окончательно не согласован.

Президент США Дональд Трамп настаивает на передаче иранских ядерных материалов под международный контроль. По данным западных СМИ, в Белом доме обсуждались различные варианты обеспечения контроля над запасами, включая силовые сценарии.

Россия ранее предлагала принять иранский уран для хранения или переработки. Президент Владимир Путин обсуждал эту инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи в Пекине 20 мая. По информации Axios, Москва также пыталась убедить Вашингтон поддержать такой вариант, однако США выступили против. Американский чиновник пояснил изданию, что Вашингтон намерен добиться «надежного контроля» над ураном.

Согласно оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран располагает около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Теоретически такого объема достаточно для создания более десяти ядерных боезарядов при дальнейшем обогащении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что конфликт нельзя считать завершенным до тех пор, пока весь этот материал не будет вывезен из страны.

Сейчас между Ираном, США и Израилем действует режим перемирия. Накануне The New York Times и The Washington Post сообщили, что стороны приблизились к заключению соглашения: обсуждается открытие Ормузского пролива и подготовлен проект меморандума, который позволит продлить прекращение огня на 60 дней для выработки окончательной сделки.


 
 
 
 
 
 
 

 

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

