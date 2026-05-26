Иран согласен вывезти свой обогащённый уран в Китай: СМИ. Войне конец?

Как ранее писала The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, вопрос обогащенного урана должен стать ключевой темой переговоров между Тегераном и Вашингтоном в ближайшие 30–60 дней. Американские источники газеты утверждали, что США добиваются полного отказа Ирана от существующих запасов, хотя механизм их передачи или утилизации пока окончательно не согласован.

Президент США Дональд Трамп настаивает на передаче иранских ядерных материалов под международный контроль. По данным западных СМИ, в Белом доме обсуждались различные варианты обеспечения контроля над запасами, включая силовые сценарии.

Россия ранее предлагала принять иранский уран для хранения или переработки. Президент Владимир Путин обсуждал эту инициативу с председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи в Пекине 20 мая. По информации Axios, Москва также пыталась убедить Вашингтон поддержать такой вариант, однако США выступили против. Американский чиновник пояснил изданию, что Вашингтон намерен добиться «надежного контроля» над ураном.

Согласно оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран располагает около 440 кг урана, обогащенного до 60%. Теоретически такого объема достаточно для создания более десяти ядерных боезарядов при дальнейшем обогащении. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что конфликт нельзя считать завершенным до тех пор, пока весь этот материал не будет вывезен из страны.

Сейчас между Ираном, США и Израилем действует режим перемирия. Накануне The New York Times и The Washington Post сообщили, что стороны приблизились к заключению соглашения: обсуждается открытие Ормузского пролива и подготовлен проект меморандума, который позволит продлить прекращение огня на 60 дней для выработки окончательной сделки.















