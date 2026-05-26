Хочу подарить квартиру сыну от первого брака: нужно ли согласие мужа?

Исходя из статьи 89 Гражданского закона (далее – закон), имущество, приобретенное во время брака, считается совместной собственностью супругов, если не доказано иное. Даже если квартира записана на жену, значение имеет то, что она была приобретена в браке и на совместные средства обоих супругов, поэтому по общему правилу она относится к совместному имуществу.

Согласно статье 91 закона, отдельной собственностью супруга является имущество, принадлежавшее ему до брака, полученное безвозмездно либо прямо признанное отдельным имуществом одного из супругов. Бремя доказательства того, что имущество является отдельным, лежит на супруге, который это утверждает. В отношении недвижимости запись в Земельной книге об отдельной собственности также должна это подтверждать.

В соответствии со статьей 90 закона, совместным имуществом супруги управляют и распоряжаются совместно и для действий одного супруга с таким имуществом требуется согласие второго супруга. Дарение квартиры является распоряжением имуществом, причем безвозмездным, поэтому подпадает под действие данной статьи.

Практика оформления сделки

Договор дарения недвижимости регистрируется в Земельной книге, для чего нотариально оформляется соответствующее прошение о регистрации. Нотариус обязательно проверяет правовой статус имущества. Если в Земельной книге в качестве собственника квартиры указана только жена, но нет отметки о том, что это ее отдельная собственность, при этом квартира была приобретена в браке без брачного договора, то имущество обычно рассматривается как совместное.

Следовательно, в такой ситуации для того, чтобы сын жены мог получить квартиру, потребуется ваше согласие, оформленное нотариально, либо ваше личное участие в сделке.