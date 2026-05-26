Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

Хочу подарить квартиру сыну от первого брака: нужно ли согласие мужа?

«Семь секретов» 26 мая, 2026 09:50

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я женат, у жены есть сын от первого брака, но я его не усыновлял. Мы сейчас строим дом, поэтому пока живем в квартире, которую купили с женой вскладчину еще в 2008 году, хотя квартира записана на нее, но без указания, что это ее отдельная собственность. Брачный договор мы тоже не заключали. Когда переедем в дом, жена хочет подарить эту квартиру своему сыну. Скажите, без моего согласия она может это сделать или нет?

Исходя из статьи 89 Гражданского закона (далее – закон), имущество, приобретенное во время брака, считается совместной собственностью супругов, если не доказано иное. Даже если квартира записана на жену, значение имеет то, что она была приобретена в браке и на совместные средства обоих супругов, поэтому по общему правилу она относится к совместному имуществу.

Согласно статье 91 закона, отдельной собственностью супруга является имущество, принадлежавшее ему до брака, полученное безвозмездно либо прямо признанное отдельным имуществом одного из супругов. Бремя доказательства того, что имущество является отдельным, лежит на супруге, который это утверждает. В отношении недвижимости запись в Земельной книге об отдельной собственности также должна это подтверждать.

В соответствии со статьей 90 закона, совместным имуществом супруги управляют и распоряжаются совместно и для действий одного супруга с таким имуществом требуется согласие второго супруга. Дарение квартиры является распоряжением имуществом, причем безвозмездным, поэтому подпадает под действие данной статьи.

Практика оформления сделки

Договор дарения недвижимости регистрируется в Земельной книге, для чего нотариально оформляется соответствующее прошение о регистрации. Нотариус обязательно проверяет правовой статус имущества. Если в Земельной книге в качестве собственника квартиры указана только жена, но нет отметки о том, что это ее отдельная собственность, при этом квартира была приобретена в браке без брачного договора, то имущество обычно рассматривается как совместное.

Следовательно, в такой ситуации для того, чтобы сын жены мог получить квартиру, потребуется ваше согласие, оформленное нотариально, либо ваше личное участие в сделке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
Важно

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Важно

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
Важно

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Животные 0 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

Мир 0 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать