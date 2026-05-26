«Лежал мужчина с оторванной половиной ноги»: ужасные подробности трагедии в Вецмилгрависе

Как сообщает передача Degpunktā, после удара на месте происшествия началась паника. Очевидцы рассказывают о криках, крови и шоке среди прохожих. Одна из сотрудниц магазина призналась, что от неожиданности у неё из рук выпал мешок картошки. «Там лежал мужчина с оторванной половиной ноги», — рассказала продавщица.

По словам врачей, все трое пострадавших — женщина и двое мужчин — получили тяжёлые травмы.

Один из пострадавших оказался другом местного жителя Ивара. По его словам, авария произошла во время выезда со стоянки задним ходом. Предположительно, водитель перепутал педали, после чего автомобиль резко ускорился и прижал людей к стене. «Дедок парковался, перепутал педали, — предполагает он. - Я считаю, что после 60 лет нужно снова сдавать экзамен по вождению».

Особенно жителей потрясло то, что авария произошла среди бела дня возле магазина, где в любой момент могли находиться дети.

После происшествия 64-летнего водителя BMW задержала полиция. Алкоголь в его организме не обнаружен, водительское удостоверение было действительным.

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения. Водителю отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.