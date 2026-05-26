«Лежал мужчина с оторванной половиной ноги»: ужасные подробности трагедии в Вецмилгрависе

tv3.lv 26 мая, 2026 15:33

В рижском микрорайоне Вецмилгравис возле магазина на улице Балтасбазницас произошла тяжёлая авария, в результате которой серьёзно пострадали три человека. По предварительным данным, водитель BMW во время парковки перепутал педали и наехал на людей, стоявших у стены здания.

Как сообщает передача Degpunktā, после удара на месте происшествия началась паника. Очевидцы рассказывают о криках, крови и шоке среди прохожих. Одна из сотрудниц магазина призналась, что от неожиданности у неё из рук выпал мешок картошки. «Там лежал мужчина с оторванной половиной ноги», — рассказала продавщица.

По словам врачей, все трое пострадавших — женщина и двое мужчин — получили тяжёлые травмы.

Один из пострадавших оказался другом местного жителя Ивара. По его словам, авария произошла во время выезда со стоянки задним ходом. Предположительно, водитель перепутал педали, после чего автомобиль резко ускорился и прижал людей к стене. «Дедок парковался, перепутал педали, — предполагает он. - Я считаю, что после 60 лет нужно снова сдавать экзамен по вождению».

Особенно жителей потрясло то, что авария произошла среди бела дня возле магазина, где в любой момент могли находиться дети.

После происшествия 64-летнего водителя BMW задержала полиция. Алкоголь в его организме не обнаружен, водительское удостоверение было действительным.

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения. Водителю отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

 

 

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

